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تشافي يستعد لنيل رخصة التدريب وقد يكون مدرب برشلونة بالموسم المقبل

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تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة يستعد للحصول على رخصة الاتحاد الأوروبي للتدريب وقد يكون المدير الفني المقبل لبرشلونة في الصيف المقبل.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والسد القطري الحالي قد أصبح على مشارف الحصول على رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، والتي أكدت أن اللاعب السابق لبرشلونة سينال الرخصة قبل انتهاء الموسم الجاري.

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ورجحت الصحيفة أن يكون تشافي لديه فرصة في تولي القيادة الفنية لبرشلونة في الفترة المقبلة، خلفًا لإرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي للفريق.

وينتهي تعاقد فالفيردي الحالي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولديه بند يسمح له بالاستمرار لمدة موسم إضافي لكن تقارير عديدة رجحت رحيله.

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وكان تشافي قد رحل عن صفوف برشلونة في نهاية موسم 2014- 2015 بعد أن حقق الثلاثية التاريخية الثانية بتاريخ النادي بإنجاز غير مسبوق من قبل.

جدير بالذكر أن تشافي لا يزال ينشط مع فريق السد القطري، لكنه يقوم بتدريب الفئات السنية الأقل بالنادي مما يمنحه خبرة بسيطة في عالم التدريب الذي طالما أعرب عن رغبته في اقتحامه.

 

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