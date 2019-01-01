تشافي إلى ميلان | كيف منعت والدته إتمام الصفقة؟

تفاصيل تكشف كيف كاد أن يتغير مستقبل تشافي ويرحل مبكرًا إلى صفوف ميلان

كاد تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة، أن ينتقل إلى صفوف ميلان الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية عام 1999.

تشافي صعد إلى الفريق الأول في 1998 حينما كان يتولى لويس فان جال إدارة برشلونة الفنية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ تشافي انضم للفريق الأول وشارك أساسيًا مع فان جال ليعوض غياب بيب جوارديولا المصاب وشارك في 14 مباراة مسجلًا هدفًا بالرأس أمام بلد الوليد.

وصرّح تشافي وقتها أنّ فان جال أخبره - بعد عودة جوارديولا - أنّه لا يمتلك مكانًا في الفريق الأول وكان من الصعب عليه العودة للرديف.

وتلقى اللاعب عرضًا من صفوف ميلان مقابل 250 مليون بيسيتا (1.5 مليون يورو) وطلب منه فان جال الموافقة على العرض لأجل الحصول على دقائق لعب أكثر.

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وكاد قائد برشلونة السابق أن يوافق بالفعل على الانضمام إلى أنّ والدته رفضت بشدة وأخبرت والده ووكيل أعماله أنّها ستطلب الطلاق لو تمت الصفقة.

واستمر تشافي مع الفريق حتى 2015 قبل أن يرحل إلى السد القطري.

جدير بالذكر أنّ لاعب السد القطري كاد أن يرحل مرة أخرى في 2008 ولكن بيب جوارديولا أخبره بأهمية وجوده في الفريق.