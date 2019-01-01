تشافي: ميسي هو اللاعب الأفضل في التاريخ

فسر ذلك بأنه لعب مع ميسي ويعلم تماماً مهاراته

أشاد تشافي هيرنانديز نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، بالمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكداً أنه الأفضل في التاريخ.

تشافي يتواجد حالياً في الهند من أجل بعض الأنشطة الاجتماعية، ليتحدث عن زميله السابق بالفريق الكتالوني.

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وقال تشافي عن ميسي:"يصبح لاعباً أفضل كل يوم بشكل لا يُصدق أبداً".

وأضاف:"في رأيي هو ليس أفضل لاعب في الوقت الراهن فقط ولكن بالتاريخ كله".

وتابع:"يقدم نفس المستوى ويصنع الفارق في كل مباراة لمدة 12 عاماً".

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واستكمل:"لعبت معه لفترة طويلة ورأيت مهاراته المُبهرة لذلك هو الأفضل بالنسبة لي".

يذكر أن ميسي يتواجد حالياً مع المنتخب الأرجنتيني بعد غياب طويل، حيث من المتوقع ظهوره في المواجهة الودية مساء الجمعة أمام فنزويلا.