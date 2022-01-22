تشافي : موقفي من ديمبيلي لم يتغير وعلى "الأبقار المقدسة" تقبل النقد

شدد تشافي هيرنانديز عن ضرورة مواصلة برشلونة العمل من أجل تحسين النتائج، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الفريق.

برشلونة خسر من ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر، وخرج من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا ضد أتلتيك بيلباو الأسبوع الماضي.

وهو ما يجعل الفريق أمامه الدوري الإسباني والدوري الأوروبي فقط هذا الموسم، وهو ما تحدث عنه تشافي في المؤتمر الصحفي لمواجهة الغد ضد ديبورتيفو ألافيس بالدوري.

وقال تشافي:"علينا الحفاظ على الإصرار وإجراء تصحيحات فردية والتنافس بشكل أفضل، لقد قضينا أوقاتًا جيدة ولكنها لم تعطينا نتائج ممتازة، علينا أن نثابر وأن نعمل بجدية".

وعن إمكانية سفر عثمان ديمبيلي للمشاركة في المباراة:"سنعلن القائمة بالكامل غدًا".

وحول ما إذا كان على ديمبيلي أن لا يجدد ولا يغادر النادي:"لا يوجد غير ذلك، ما زالت هناك أيام قليلة على إغلاق السوق ولا يوجد بديل والأمر يعتمد عليه الآن".

إجراء تعاقدات جديدة:"نحن نعمل على ذلك في عدة اتجاهات، كنت واضحًا منذ البداية بشأن مايحتاجه الفريق، دعونا نرى ما سيحدث في الأيام القليلة القادمة"

إمكانية إجراء أنسو فاتي لعملية جراحية:"أنا لست طبيبًا، عليه أن يتعافى عقليًا وأن يضع خطة محددة للعودة، وسنقوم بعمل متابعة شاملة حتى لا يصاب مرة أخرى".

انتقاد اللاعبين القدامى:"أتفهم النقد، الطلقات تتجه نحو الأبقار المقدسة دائمًا وعليهم أن يفهموها، التزام المحاربين القدامى مذهل ولا يمكن الشك فيه، ولكن الأمر الآن يعتمد على الأداء".

الخسارة من أتلتيك بيلباو:"لقد حللنا المباراة، كنا نفتقر إلى الحدة والرغبة، هذا أكثر ما يؤلمني، ولكننا تحدثنا عنها وناقشنا كل ما حدث، مواجهة ألافيس قد تكون متشابهة بسبب اعتمادهم على الركلات الثابتة".

الإصابات:"فرينكي دي يونج خرج من لقاء بيلباو ببعض الانزعاجات في العضلات، جوردي ألبا كذلك يعاني من عدم ارتياح في أوتار الركبة، سنحاول تجهيزهما ضد ألافيس".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز السادس بجدول الدوري قبل مواجهة ألافيس، وفي رصيده 32 نقطة، بفارق شاسع عن ريال مدريد المتصدر بـ49 نقطة.

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