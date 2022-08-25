تشافي: من لا يعجب ببرناردو سيلفا؟.. وجوارديولا: إنه يحب برشلونة!

هل اقترب حسم الصفقة؟

ظهر كل من تشافي هيرنانديز وبيب جوارديولا مدربا برشلونة ومانشستر سيتي على الترتيب في أعقاب اللقاء الودي الذي جمع الفريقين لصالح مرضى التصلب الضموري، وكان برفقتهم خوان كارلوس أونثوي المساعد السابق للويس إنريكي والمصاب بالمرض.

كان الحديث عن المباراة في المقام الأول، وعن التوعية بمرض التصلب الضموري ثانيًا، لكن لم يغفل المدربان الفرصة للحديث عن أهم ملف بين الناديين، وهو ملف البرتغالي برناردو سيلفا.

إنه يحب برشلونة!

تشافي من ناحيته لم ينكر أنه "معجب ببرناردو" لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "كل شيء يتوقف على مانشستر سيتي".

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هناك القلائل منه في العالم، أنا معجب به، من لا يستطيع الإعجاب ببرناردو سيلفا؟ تمامًا مثل دي بروينه وهالاند".

من ناحيته رد بيب جوارديولا على هذا الأمر قائلًا: "أنا واضح وأريد بقاءه معنا لكنني قلت مرارًا إنني لا أريد للاعب أن يبقى عكس إرادته، خصوصًا إذا وصل إليه عرض جيد".

وأضاف: "رغم أن رحيل برناردو الآن سيكون مشكلة كبيرة لأن الوقت القليل بقي على انتهاء الميركاتو، لكنني منفتح إذا أراد الرحيل، وأتى عرض مناسب، وحدث اتفاق، وأقولها بوضوح: برناردو يحب برشلونة!".

إشادة بتشافي

ولم يخف جوارديولا إعجابه بأداء تشافي التدريبي في برشلونة مؤكدًا: "لقد أبرموا (برشلونة) تعاقدات جيدة، بات هناك الآن تشكيل واسع، لديهم إمكانيات فردية ممتازة وتشافي يعرف الكثير ويحب هذا النادي".