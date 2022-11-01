تشافي ليس الوحيد.. ريال مدريد يشتكي من عشب سانتياجو بيرنابيو!

هل تذكرون حين تحدث مدرب برشلونة عن الأمر؟

انضم ريال مدريد إلى برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز في الشكوى من العشب، القصة التي صبت الانتقادات والسخرية على مدرب الفريق الكتالوني فيما مضى.

ولكن بعد تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن دور عشب أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو في بعض النتائج السيئة لريال مدريد وآخرها التعادل مع جيرونا، بات الأمر الآن مشتركًا بالنسبة للمدربين.

البيرنابيو لم يعد كما كان!

لطالما كان ملعب سانتياجو بيرنابيو أشبه بسجادة خضراء ومن أكثر ملاعب أوروبا جودة، لكن هذا الموسم الأمر بعيد تمامًا عن هذا المستوى، فيما يعتقد أن كثرة قص العشب للوصول إلى شكل معين أثناء عملية تطوير الملعب قد أعاق تحليه بالجودة الكافية.

اللافت في الأمر أن المستوى السيئ للعشب بات يمكن ملاحظته بوضوح من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة التسعين، لا يتعلق الأمر فقط بإفساد اللاعبين للأرضية مع تقدم وقت المباراة وكثرة الالتحامات والانزلاقات.

المونديال هو الحل

وفقًا لصحيفة "ماركا" فإن قادة ريال مدريد تحدثوا مع أنشيلوتي حول هذا الأمر وشاركهم المدرب الإيطالي الرأي، وكلاهما توجه للنادي بضرورة إجراء الصيانة الكافية للملعب خلال توقف المونديال الذي سيظل لنحو 81 يومًا دون خوض المباريات على هذا الملعب.