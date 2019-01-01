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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

تشافي قد يعود للدوري الإسباني من بوابة ريال بيتيس

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تعرف على وجهة تشافي المحتملة للتدريب في الليجا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط نادي ريال بيتيس للتعاقد مع تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفًا لكيكي سيتين.

تشافي أعلن اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية مع رغبته في العمل بمجال التدريب في أسرع وقت ممكن.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ ريال بيتيس لن يجدد عقد سيتين ويفكر في التعاقد مع تشافي ومنحه أول فرصة للتدريب في الدوري الإسباني.

وأوضحت أنّ إدارة الفريق الأندلسي ترى أنّ تشافي يؤمن بأفكار دفاعية وهجومية تناسب الفريق وقد تجعله يعود مرة أخرى للمنافسة على مركز مؤهل لبطولة قارية.

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جدير بالذكر أنّ تشافي لعب مع برشلونة حتى 2015 وحقق مع النادي الكتالوني 32 بطولة أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

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