تشافي: غضبت بعد الشوط الأول ولا يمكن إيقاف ديباي!

يرى المدرب تشافي هيرنانديز أن فريقه حقق فوزًا صعبًا اليوم سيجعل الفريق أكثر حيوية ويشجعهم على مواصلة المنافسة.

وكان برشلونة قد استطاع الفوز على نادي إلتشي بنتيجة (2-1) في مباراة مثيرة قلب فيها النادي الكتالوني تأخره في الدقائق الأخيرة.

وتحدث تشافي عبر المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء، وعن أداء فريقه ولاعبيه.

ماذا قال تشافي عن المباراة؟

قال تشافي: "الفوز لم يكن سهلًا، كل شيء كان متساوي للغاية في المباراة، فرانسيسكو مدرب رائع وكانوا أقوياء في الدفاع".

وأضاف: "علاوة على ذلك، تقدموا في النتيجة وأصبح كل شيء معقد، لقد صنعنا مجهودًا كبيرًا للعودة".

وأوضح: "ركلة الجزاء تمنحنا نصرًا حيويًا لمواصلة القتال، نحن في المركز الثالث وما زلنا على المسار الصحيح، وكان يجب أن نفوز بشكل مريح أكثر، على الرغم من أن فريق إلتشي لعب مباراة رائعة".

وتابع: "كنت غاضبًا في الاستراحة بين الشوطين لأننا لم نستحق الخسارة، كنت آمل أنه إذا قمنا بالهجوم بشكل أفضل فسنستطيع الفوز".

ماذا قال عن لاعبيه؟

عن ممفيس ديباي قال: "إنه لاعب مهم للفريق، استطاع جلب ضربة جزاء بشكل مميز، إنه إيجابي ويتدرب جيدًا، وهو هداف الفريق ومحترف للغاية، ونعطيه بعض الدقائق تدريجيًا لأنه يتعافى من الإصابة".

وعن مدافعه أراوخو قال: "إنه يتحسن بشكل كبير منذ وصولنا، خاصة مع الكرة، فهو جريء، اليوم كان لاعبًا حرًا وهناك أوقات كان فيها لاعب خط وسط، فالأوروجوياني أصبح أكثر ثقلًا في الفريق".

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة فريق جالاتا سراي التركي في الخميس المقبل في بطولة الدوري الأوروبي.

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