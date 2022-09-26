تشافي غاضبًا: رونالدو الأفضل في التاريخ؟ لا مجال للمقارنة مع ميسي

تشافي يقف في صف ميسي على حساب رونالدو حول الأفضل في التاريخ.

غضب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالي، والنجم السابق للفريق من تصريحات كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الحالي، ونجم ريال مدريد السابق، والذي صرح من قبل أنه الأعظم في تاريخ كرة القدم.

بعد فترة وجيزة من فوزه بالكرة الذهبية للمرة الخامسة، قال لاعب ريال مدريد آنذاك لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "لا أرى أحدّا أفضل مني، لا يوجد لاعب يفعل أشياء لا أستطيع القيام بها بنفسي، لكنني أرى أشياء لا يستطيع الآخرون القيام بها".

وأضاف: "لا يوجد لاعب أكثر اكتمالًا مني، أنا أفضل لاعب في التاريخ، في اللحظات الجيدة والسيئة".

كيف كان رد تشافي على تصريحات رونالدو؟

بدا هذا التصريح وكأن رونالدو يتفوق على نفسه، حيث لطالما كانت ثقته الهائلة في نفسه العامل الحاسم في أكبر وأفضل لحظات حياته المهنية، لكن كان هذا إدعاء لا يصدق، ويبدو أنه أثار حفيظة تشافي أيقونة برشلونة.

أمضى النجم الأسباني السابق أكثر من عقد من الزمان يلعب بجوار ليونيل ميسي، وتشارك معه غرفة الملابس في برشلونة، وخاضا سويًا مواجهات ضد رونالدو عندما كان لاعبًا في مدريد، ويبدو أن هذا الحديث جعل تشافي يشعر أنه بحاجة إلى تقديم وجهة نظر مضادة.

وفي حديثه إلى إذاعة توت كوستا (راديو كتالونيا) قال تشافي: "ميسي يفعل أشياء أكثر مقارنة بكريستيانو".

وأضاف: "إذا كان كريستيانو يعتبر نفسه أفضل لاعب في التاريخ، فلا بأس بذلك لكن ميسي هو الأفضل في التاريخ، ولا مجال للمقارنة".

وتابع تشافي: "أتخيل أن كل المديرين في العالم سيضعون الخطط لإيقاف ميسي".

وواصل: "ميسي هو صانع الفارق عندما كنا نواجه فريق يلعب بتكتل دفاعي نحاول دائمًا أن نعطي الكرة له في المساحات الفارغة لفك توازنهم".

وأتم حديثه قائلًا: "ميسي هو اللاعب الذي يصنع الفارق الأكبر في العالم، الأمر أكثر من واضح".

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي رحل عن برشلونة بعد فشل النادي في تجديد عقده، لينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر صيف 2021.