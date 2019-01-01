تشافي: عانينا أمام باختاكور لكنها مباراة مثيرة

السد تعادل في الفريق الأوزبكي بهدفي الإسباني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى الإسباني تشافي هيرنانديز؛ قائد السد القطري، رضاه عن تعادل فريقه أمام باختاكور الأوزبكي، مؤكدًا أنها نتيجة عادلة.

قاد الإسباني الزعيم للعودة إلى قطر بالتعادل بعدما سجل هدفي فريقه في الدقيقتين السادسة والـ16 من عمر الشوط الأول، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت قوية ومثيرة، عانينا في النصف ساعة الأخيرة من الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني أحكمنا سيطرتنا على مجريات المباراة".

تشافي الأفضل في مواجهة السد وباختاكور

وأضاف: "أرى أن نتيجة التعادل عادلة، أن نخرج بنقطة خارج أرضنا فهو أمر جيد".

وعن تسجيله هدفي المباراة، علق: "سعيد بالتهديف، وأتمنى أن استمر على ذلك، حتى أساعد الزعيم على تحقيق نتائج إيجابية والوصول بعيدًا في البطولة".

يذكر أن التعادل رفع رصيد السد إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث، متساويًا مع بيرسبوليس الإيراني، صاحب الوصافة، بينما يتصدر باختاكور المجموعة بخمس نقاط، وأخيرًا الأهلي السعودي بثلاث نقاط.