"تشافي ظاهرة كان يسيطر على المباريات والحكام أيضًا"

تحدث خوسيه مانويل لانيزا نائب رئيس نادي فياريال الإسباني، عن موقفه من قدوم تشافي كمدرب لبرشلونة قبل مواجهة الفريقين بالدوري.

صاحب الـ73 سنة يعمل في فياريال منذ 27 سنة، وعاصر سبع رئاسات لبرشلونة والتقى بستة رؤساء بالفعل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أجرت حوارًا معه للحديث عن بعض الأمور التي تخص مباراته مع الفريق الكتالوني.

ماذا قال عن الفريق الحالي لبرشلونة؟

لانيزا قال في تصريحاته:"أنا لا أتحدث عن الأندية الأخرى ولا أحكم على الآخرين في الأوقات الصعبة والسعيدة".

وأضاف:"من أجل كرة القدم نتمنى أن يكون برشلونة قويًا وكذلك ريال مدريد لأن الدوري سيكون أفضل وحقوق البث التلفزيوني ستكون أفضل للجميع".

وعن الدوري من دون ميسي:"هناك أجيال جديدة قادمة يمكنها التألق أيضًا مثل بينو وجافي وفاتي، ريال مدريد خسر دي ستيفانو وتعافى ونفس الأمر حدث لبرشلونة بعد رحيل كرويف".

كيف تحدث عن عودة تشافي؟

نائب رئيس فياريال قال:"لقد كان ظاهرة بالفعل كلاعب، وكان يسيطر على الحكام والمباريات وتميز بالصفات القيادية".

وأضاف:"أثق في قدرته على النجاح كمدرب أيضًا، لأنه يكرس حياته لكرة القدم وهذه ميزة كبيرة".

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