تشافي: ديمبيلي مصيره بيده وهذا شرط عودة فاتي

"لا أفكر فقط في مباراة إشبيلية، بل أفكر جيدا في اللاعبين القادمين من مباريات دولية.. أراوخو وفرينكي (دي يونج) وإريك (جارسيا) لابد أن يشعروا بالراحة".

وعن فوز برشلونة على ريال مدريد في كرة قدم السيدات، أشاد تشافي بالفريق الكتالوني قائلًأ: "الأجواء الجماهيرية مع فريق السيدات كانت رائعة، آمل أن يمنحنا الجماهير هذا الدعم مرة أخرى، فريق السيدات يستحق كل هذا الدعم بالتأكيد".

أفضل نسخة من بوسكيتس

وتحدث عن نجم خط وسطه سيرجيو بوسكيتس قائلا: "أرى أن بوسكيتس يتمتع بمستوى رائع في الوقت الحالي، يقدم أدوارا شبيهة بالتي يقدمها في المنتخب الإسباني، يستطيع المشاركة لوقت أطول ونتوقع منه مستوى جيدا، فرينكي ونيكو يستطيعان اللعب أيضا، بوسكيتس ضروري بالنسبة لنا وطريقة لعبنا، اليوم الذي سيغيب عنا فيه سنفكر كثيرا في الأمر لكيفية تعويضه".

وعندما سئل ما إذا كان يحظى بدعم إدارة برشلونة أم لا، أجاب تشافي: "لا أعرف ما إذا كنت أحظى بدعم الصحافة أم لا، ولكني متأكد من أنني أحظى بدعم النادي، وسوف نعمل بنفس الطريقة ولن تكون هناك مشكلة إن تلقينا هزيمة، أشعر بالدعم، حتى مع تلك البيئة المتطلبة والأمور التي يصعب علينا التحكم فيها أحيانا".

ملفات تعاقدية

واستطرد حول العديد من الملفات التعاقدية في النادي مؤكدًا أن "جافي وأراوخو مههمان للغاية بالنسبة لنا، النادي لن يتركهما يرحلان بكل تأكيد، برهنت على أهميتهما بالدقائق التي يلعبانها لا بشيء آخر، أنا متفائل بالتوصل إلى حلول فيما يخص التعاقدت وتلك الأمور، المسألة مسألة وقت، أتمنى ذلك".

وعن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، قال تشافي: "لم أشتك من عثمان ديمبلي ولو مرة وحيدة، إنه يعمل بشكل احترافي منذ وصولي، رأيت كيف أنه مشارك للمجموعة، إنه لاعب كرة قدم رائع على أكثر من مستوى، يعمل بشكل جيد، ما زلت أعتقد أنه الأفضل في مركزه، يستطيع أن يصنع الفارق وأن يلعب بالطريقة التي أريدها، مسألة التجديد من عدمه أمر يرجع له هو في المقام الأول".

وعن الألماني روديجر الذي تربطه تقارير عديدة بالانتقال إلى برشلونة قال تشافي: "روديجر؟ لن أتحدث عن سوق الانتقالات، المسؤولون يعملون بجد فيما يخص الموسم المقبل، لكن عيوننا على الانتقال إلى المركز الثاني غدًا".

وأشاد بجودة لاعبي برشلونة مؤكدًأ: "يوجد لدي عديد اللاعبين متعددي الاستخدامات مثل أراوخو الذي يستطيع اللعب كمدافع مركزي أو كظهير، أو ديست الذي يمكن أن يلعب على أي من الظهيرين، كل اللاعبين مهمون وكلهم يشارك معي وكلهم يستحق ذلك، إذا شاهدت التدريبات فستعرف لماذا أقوم بالمداورة المستمرة بينهم؟".

وعن قائد برشلونة جيرارد بيكيه، أشار تشافي: "عودة بيكيه إلى منتخب إسبانيا؟ رأيي لن يغير أي شيء، لويس إنريكي هو من سيقرر إذا كان سيعو أم لا، إنه مدرب رائع، ولكن لا يمكنني إلا أن أقول إن أداء جيرارد (بيكيه) جيد جدًا هذه الأوقات".

ووصف تشافي حياته في برشلونة منذ تولى المهمة قائلًأ: "لا توجد أيام هادئة في برشلونة، دائما هناك انتقادات وآراء وأحكام كل يوم، هذه هي الحياة التنافسية التي أحبها".

أنسو سعيد

وعن العودة المرتقبة لأنسو فاتي، قال تشافي: "عودة أنسو فاتي أمر يعتمد عليه هو في المقام الأأول، لديه 3 أو 4 تدريبات متخصصة مختلفة عن تدريبات المجموعة، مع تدريب بسيط معهم، رأيت أنه سعيد بالعودة".

ورأى تشافي أن "التوقف الدولي كان مفيدًا لنا، لدينا 75% من اللاعبين لم يتوقفوا طيلة الموسم، يتبقى شهر ونصف نلعب فيه على الجبهات المتاحة كلها".

وأكد تشافي أن "ما حدث في البرنابيو كان رائعا، لكن الاستمرارية هي التحدي الأهم، علينا أن نفعل الشيء ذاته في الدوري والدوري الأوروبي" مشيرًا إلى أنه "سنراقب ما يحدث بين ريال مدريد وسيلتا فيجو، إذا وصلتنا نتيجة تمثل لنا حافزًا فمن المؤكد أن هذا سيكون أفضل، ولكن ما يمكننا أن نتحكم فيه حقًا هو أن نتغلب على إشبيلية وأن نكون في المركز الثاني، إنهم فريق رائع جيدا وأحترم عملهم وعمل المدرب معهم، يأتون من 3 تعادلات ولذلك سيكونون متحفزين للفوز، أنتظر دعم الجماهير".

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