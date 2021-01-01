تشافي: خسارة النصر غير عادلة .. ولن أعلق على التحكيم

المدرب الإسباني يعلق على خسارة السد من النصر

عبر الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق نادي السد القطري، عن غضبه بسبب خسارة فريقه أمام النصر، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، معلقًا على ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق السعودي.

النصر حقق الفوز على السد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

تشافي قال خلال تصريحات عقب المباراة: "النتيجة غير عادلة، ولأننا نستحق أكثر من هذه النتيجة، على الأقل التعادل عطفًا على الأداء الذي قدمه اللاعبين والعديد من الفرص التي أهدرناها".

المدرب الإسباني تابع: "لن أعلق على قرار الحكم، وضربة الجزاء التي احتسبت غير صحيحة، وكنا جيدين خلال أول 25 دقيقة بالشوط الثاني، وسجلنا هدف التعادل، وكنا قريبين من تسجيل هدف ثاني".

وواصل: "حدثت بعض الأخطاء في الدفاع، ساهمت في تلقي الهدف الثاني من فريق نادي النصر، ولكن الآن علينا التفكير في باقي المباريات".

هيرنانديز أردف: "تبقى لأمامنا 4 مواجهات، ويجب أن نحضر لهم جيدًا للعودة إلى المنافسة، والنصر من أفضل فرق البطولة، ومازلت متأكدًا أننا كنا نستحق أكثر من نتيجة اليوم".

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واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "كرة القدم عبارة عن أخطاء، وفي مباراة قوية مثل السد والنصر، لا يجب أن ترتكب هذه الأخطاء، التي كلفتنا الخسارة، وعلينا التركيز فيما هو قادم".

النصر رفع رصيده إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد السد عند نقطة واحدة في المركز الرابع بترتيب فرق المجموعة.