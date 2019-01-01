تشافي: جريزمان يستطيع إفادة برشلونة - ولكن من يريد ضمه؟

وسط رفض من بعض نجوم الفريق للصفقة

أكد تشافي هيرنانديز أسطورة نادي برشلونة، أنه يتفهم رفض بعض لاعبي الفريق لصفقة التعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

جريزمان أعلن رحيله عن أتلتيكو مؤخراً، تمهيداً لخوض رحلة جديدة بمسيرته، وسط أنباء حول صفقة محتملة لبرشلونة.

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العديد من التقارير الإسبانية، أكدت عدم ترحيب نجوم برشلونة باللاعب، نظراً لرفضه الانتقال للفريق بشكل علني الصيف الماضي.

وقال تشافي عن هذا الموقف:"أتفهم ما فعله بالصيف تسبب في حالة سخط كبيرة".

وأضاف:"لو كان سبب الرفض لأسباب رياضية، فالحل هو الحديث مع اللاعبين والتأكيد لهم أن جريزمان يمكنه إفادة الفريق".

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وتابع:"علينا أن نرى من يريد التعاقد معه؟ المدير الرياضي؟ رئيس النادي؟ أم إرنستو فالفيردي، لو كنت المدرب وهناك صفقة لا يرضى عنها اللاعبين، سأتحدث معه وبعدها القرار يعود لي في النهاية".

واستكمل الإسباني المعتزل مؤخراً:"هناك مشكلة أخرى لو المدرب ليس صاحب الرغبة في ضمه فالأزمة هنا أكبر".

جدير بالذكر أن جريزمان يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بـ125 مليون يورو، وهناك اهتمام بضمه من مانشستر يونايتد وسيتي بخلاف برشلونة.