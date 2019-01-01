تشافي: توقعت فوز قطر بكأس آسيا لعدة أسباب

الإسباني يتوقع نتائج إيجابية للأدعم بمونديال 2022

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز؛ لاعب السد القطري، أن ما حققه منتخب قطر في كأس آسيا الإمارات 2019 كان متوقعًا لعدة أسباب، مشيدًا بالجيل الحالي من لاعبي الأدعم.

الأدعم توج بطلًا للبطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على منتخب الياباني بثلاثية مقابل هدف وحيد.

الإسباني كان قد توقع قبل بداية البطولة وصول العنابي والساموراي للنهائي وحسم قطر اللقب لصالحها.

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وقال تشافي، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "أعلم جيدًا هذه النوعية من اللاعبين، وكيف تدربوا جيدًا، كذلك أعرف جيدًا مدربهم فيليكس سانشيز؛ هو مدرب مذهل ومثال جيد، لأنه كان يعمل بأكاديمية أسباير لسنوات عديدة، واللاعبون لعبوا معه بشكل جيد، لذلك أنا سعيد جدًا لهم، وتوقعت وصولهم للنهائي لأنني أثق بهم".

وأضاف: "أعرف مستوى هذه المجموعة من اللاعبين، ولذلك توقعت مبكرًا لهم الفوز، ما حققوه حقًا إنجاز رائع".

وتوجه الإسباني بالنصيحة للاعبين، متابعًا: "الفوز مهم، لكن عليهم الاستمرار، عليهم مواصلة العمل لكأس العالم، أعلن أن هذا إنجاز تاريخي لكن يمكنهم من تحقيق نتيجة جيدة في 2022، لأنهم جيدون للغاية على المستوى الفني مع فيليكس سانشيز، ولديهم أجواء العمل الملائمة ويحق للجميع الفخر بهذا الإنجاز".

وعن استضافة قطر لمونديال 2022، علق: "هم جاهزون ليس فقط في كرة القدم ولكن على مستوى البنية التحتية، الجميع هنا يعمل لكي يكون كأس العالم القادم بقطر تاريخيًا، وأنا فخور لأن أكون فردًا في هذا المشروع".

المايسترو تشافي هيرنانديز يتحدث عن أبطال آسيا وما ينتظره في مونديال #قطر2022!#beINAFC #WorldCup pic.twitter.com/I5oQw5uLJH — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٥ فبراير ٢٠١٩

وكانت قطر قد فازت باستضافة كأس العالم 2022، لتكون أول بلد عربي يستضيف هذا الحدث العالمي.