تشافي: فيتور روكي ليس مصابًا.. وهذه نصيحتي لفيران كي يهرب من "العار!"

نصائح قوية من تشافي للاعبيه..

تطرق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إلى العديد من التفاصيل التي يمر بها النادي الكتالوني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وشدد تشافي على أن لاعبيه مضغوطون بسبب نسق المباريات وضغط الرزنامة، مشيرًا إلى أن اللاعبين يلعبون كل 3 أيام تقريبًا، وهذا ينعكس على المردود البدني والأداء.

لكن تشافي حمل بشرى سعيدة لجمهور برشلونة بشأن جواو كانسيلو، حيث قال إنه على الأغلب سيعود أمام أتلتيك بيلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

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كما طمأن جمهور برشلونة على إصابة فيتور روكي قائلًا: "إنها لم تكن إصابة بل بعض الانزعاجات، هو الآن جاهز بنسبة 100٪ ويستطيع اللعب معنا وإحداث الفارق".

كما تناول حظوظ برشلونة فيما تبقى من الموسم، قائلًا إن الوقت لا يزال كافيًا لتدارك ما فات حيث يبقى نصف موسم كامل، مشيرًا إلى أن برشلونة سيلعب على 3 ألقاب ممكنة (الدوري الإسباني - كأس ملك إسبانيا - دوري أبطال أوروبا).

وتحدث تشافي عن لاعبه فيران توريس الذي بدا متوترًا في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، قائلًا: "فيران لاعب قوي جدًا من الناحية الذهنية، لكن جزءًا من لعبك لبرشلونة يتمثل في أن يشعرك البعض أنك دون قيمة حين تخفق.. وهذا عار".

وأردف: "عليه مواصلة تقوية نفسه من الناحية العقلية كي يتغلب على مثل هذه الأمور، أنا سعيد بإيجابيته وتحسنه على كافة المستويات".