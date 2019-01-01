تشافي: بيكيه يمنح برشلونة التفوق والحذر من هجوم مانشستر يونايتد

تعرف على توقعات تشافي لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

أكد تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة ولاعب السد القطري، صعوبة مباراة مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد مساء اليوم، الأربعاء، في ذهاب ربع النهائي.

وقارن تشافي بين الخطوط الثلاثة للفريقين مانحًا أفضلية نسبية لبرشلونة على مانشستر يونايتد.

ورأى أنّ الفريقين يمتلكان حارسان على أعلى مستوى سواء ديفيد دي خيا أو مارك أندريه تيرشتيجن ويظهران في المباريات الحاسمة بصورة كبيرة.

أما عن خط الدفاع، صرّح: "برشلونة لديه جيرارد بيكيه وهو قائد حقيقي في الدفاع، ورغم أنّ النادي الكتالوني استقبل عددًا كبيرًا غير مقبول من الأهداف لكنّه يتفوق على الشياطين الحمر لغياب القائد".

ليو المحظوظ أمام مانشستر يونايتد 👌

ميسي فاز بـ 4 بطولات دوري أبطال منهم 2 على حساب يونايتد 🔴

منافسة رونالدوxميسي الجبّارة بدأت من هناك .. جذورها في مانشستر 🤛🤜



إليكم القصة كاملة بالتفصيل 🔽 pic.twitter.com/lHY26mLNSr — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

أما في الوسط، فإن تشافي أكد على خطورة نجوم مانشستر يونايتد مشيرًا إلى امتلاك اللاعبين في برشلونة لخبرات أكبر متمثلة في سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيش، بينما بول بوجبا هو مصدر خطورة الشياطين الحمر.

واختتم: "هجوم برشلونة قوي للغاية بوجود ليونيل ميسي ولويس سواريز وأيضًا الثنائي السريع أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد والقوي روميلو لوكاكو مصدر خطورة حقيقية".

تشافي منح حراسة المرمى 9 من 10 للفريقين، بينما دفاع برشلونة 8 مقابل 7 لمانشستر يونايتد وخط الوسط 9 مقابل 8 والهجوم 10 مقابل 9.

جدير بالذكر أنّ ميسي أكثر لاعب سجل أهدافًا ضد الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا.