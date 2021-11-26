تشافي : بيب عانى هجوميًا في 2008 وأتمنى بقاء ديمبيلي

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أنه ليس قلقًا من المعاناة التهديفية التي يمر بها فريقه خلال هذا الموسم.

برشلونة اكتفى بالتعادل السلبي مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، ليتأزم موقفه في التأهل إلى دور الـ16.

الفريق الكتالوني على موعد مع مباراة صعبة أخرى ضد فياريال، غدًا السبت، في الدوري الإسباني، وخرج تشافي في المؤتمر الصحفي للحديث عن استعداداته لهذه المواجهة.

وقال تشافي:"نقص الأهداف ربما يكون بسبب قلة الجرأة، الأمر حدث لي أيضًا عندما كان عمري 18 سنة، بداية فريق بيب جوارديولا في 2008 لم تكن سهلة أيضًا من الناحية التهديفية، ولكن الجميع عمل على حلها".

وعن موقف عثمان ديمبيلي:"لقد أجريت حديثًا فرديًا معه، أوضحت له مدى أهميته لي ليس هذا الموسم فقط ولكن في المستقبل أيضًا"

وتابع:"آمل أن يقوم بالتجديد لأنه لاعب كرة قدم يمكنه إحداث الفارق في السنوات القادمة والأمر يعتمد عليه".

مشاركة ريكي بوتش:"مثل أي لاعب آخر، ستتاح له الفرص، لديه موهبة فطرية وستكون لديه لحظات هامة معنا مثل دي يونج وكوتينيو".

عرض لاعبي الوسط للبيع:"نحن بحاجة إليهم وهم ليسوا للبيع على الإطلاق، فكرتنا هي تواجدهم معنا وليس التخلي عنهم".

عودة أنسو فاتي من الإصابة:"الأمور تسير على ما يرام معه، لقد بدأ الجري وعلينا أن نتعامل بحذر لأننا لا نريد خسارته لفترة طويلة مرة أخرى".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز السابع بجدول الدوري الإسباني بـ20 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

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