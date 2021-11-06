تشافي : برشلونة هو الأفضل في العالم وهذا ما سأفعله بعد عودتي !

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد للمرة الأولى، بعد رحيله عن السد القطري وعودته مرة أخرى إلى فريقه السابق.

برشلونة أعلن مؤخرًا التخلي عن الهولندي رونالد كومان، بسبب النتائج المتواضعة للفريق تحت قيادته، وتم بعدها تعيين سيرجي بارجوان بصورة مؤقتة.

المفاوضات استمرت مع تشافي لبضعة أيام، ليتم التوصل أخيرًا لاتفاق على تدريبه برشلونة حتى 2024.

وقال تشافي بعد تعيينه كمدرب لبرشلونة:"سنعمل إلى أقصى حد، لأنه في النهاية نحن برشلونة، النادي الأفضل في العالم لذلك يجب أن نفوز".

وأضاف:"لا يمكننا التعادل أو الخسارة، لذلك قدومي لبرشلونة يأتي مع أقصى المطالب الممكنة، سنحاول أن نجعل اللاعبين سعداء للمساهمة في تحقيق أهداف النادي".

وتابع:"أنا سعيد جدًا بهذه التجربة، لانه التحدي الأكبر في مسيرتي، الآن سأعود إلى منزلي الذي أشعر بالامتنان الشديد تجاهه، بسبب ثقة النادي بي وقدومهم إلى الدوحة من أجل التفاوض على التعاقد معي".

وأما عن مفاوضات برشلونة مع السد:"كانت صعبة جدًا لأنه كان لابد من إنهاء العقد مع إبرام العقود الجديدة مع برشلونة، رافا يوستي والرئيس جوان لابورتا وماتيو أليماني، جميعهم تعاملوا مع الموقف بحماس كبير".

وأما عن وضع برشلونة الحالي:"مررت بمواقف سيئة في مسيرتي، واللحظة الحالية ليست الأفضل في تاريخ النادي، ولكني أريد التحدث مع اللاعبين وتوضيح أفكاري لهم، الأمر يعتقد بشكل أكبر بالعمل الجماعي".

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وعن تواجد بعض اللاعبين الذين شارك معهم غرفة الملابس مثل جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا:"أرى في ذلك ميزة كبيرة، لقد حدث ذلك بالفعل في السد، أعرف خمسة لاعبين جيدًا لأنهم كانوا زملاء في الفريق وأراها نقطة إيجابية عمومًا".

جدير بالذكر أن تشافي سيهبط إلى برشلونة ظهر اليوم، السبت، ومن المقرر ظهوره في مؤتمر صحفي بعد غدٍ الإثنين على ملعب كامب نو.