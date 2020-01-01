تشافي: برشلونة لا يحتاج ماني أو أوباميانج .. وعودة نيمار مثل ضم سواريز

تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري يؤكد عدم حاجة الفريق الكتالوني لساديو ماني أو أوباميانج.

أكد تشافي هيرنانديز قائد فريق برشلونة المعتزل على عدم حاجة النادي لضم الثنائي ساديو ماني نجم ليفربول أو بيير إيمريك أوباميانج هداف آرسنال.

جاء هذا في تصريحات صحفية لتشافي أدلى بها لصالح صحيفة "ميترو" وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للاعب يستطيع اللعب في مساحات ضيقة مثل نيمار دا سيلفا.

وقال تشافي: "من وجهة نظر كروية فنيمار ضمن أفضل ثلاثة أو ربما خمسة في العالم، أتمنى أن يعود لبرشلونة فهو سيضيف الكثير".

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وأضاف:"نيمار يمتلك شخصية إيجابي، سيكون صفقة استثنائية وسيصنع الفارق بوجوده في صفوف الفريق بالفترة المقبلة لو تم ذلك".

وأردف: "ساديو ماني وأوباميانج يستطيعان قتل أي دفاع في المساحات الكبيرة، لكن برشلونة في حاجة لمن يستطيع اللعب في المساحات الضيقة".

وأكمل: "عندما تفكر في اللاعب المناسب لبرشلونة لا تجد الكثير، على سبيل المثال إيتو عندما جاء من قبل، والآن الوضع ينطبق على لويس سواريز".

جدير بالذكر أن نيمار كان قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف برشلونة في الصيف الماضي، إلا أن باريس سان جيرمان عقد المفاوضات في نهايتها.