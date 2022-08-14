تشافي: برشلونة قدم أكثر من المنتظر ضد رايو وشكراً تير شتيجن

ظهور أول محبط لبرشلونة في الليجا

دافع المدير الفني لبرشلونة تشافي عن فريقه عقب التعادل السلبي أمام رايو فايكانو في أولى لقاءات النادي في الليجا.

وظهر الفريق الكتالوني بشكل باهت على ملعب "كامب نو" مساء السبت، على الرغم من مشاركة عديد الصفقات الجديدة.

ماذا قال تشافي عقب التعادل مع رايو؟

وأبدى تشافي حسرته على عدم الفوز في المؤتمر الصحفي للمباراة: "رايو دافع جيداً وهو ما جعلنا نقدم ما هو أكثر من المطلوب حتى، أردنا إظهار أننا في الطريق الصحيح للجمهور، أشعر بالحسرة، ولكن نطلب الصبر".

وأكمل: "التوقعات كانت كبيرة ولكن ما قدمناه ليس كافياً، الهدف الموسم الحالي هو تحقيق الألقاب، ولست هنا للبحث عن الأعذار".

ماذا قال المدير الفني عن لاعبيه؟

وخص تشافي حارسه مارك أندريه تير شتيجن بالإشادة: "كان جيداً للغاية وأنا سعيد من أجله، أنقذ نقطة لنا اليوم، ولهذا إيماني كبير به".

وعن فرينكي دي يونج: "أكرر، ليس لاعباً احتياطياً، ولكن لاعباً مهماً وسيقدم لنا الكثير، خصوصاً بطريقته في التعامل كلاعب كرة".

وحول سوق الانتقالات: "الجبهة اليمنى بالتأكيد بحاجة للتدعيم، وسعيد بليفاندوفسكي لأنه يعمل من أجل الفريق".