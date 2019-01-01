تشافي: برشلونة المرشح للفوز بالكأس ولهذا السبب خسرنا من ليفربول

تعرف على تصريحات تشافي حول نهائي الكأس ودوري أبطال أوروبا

أكد تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة، أنّ النادي الكتالوني الأقرب لحصد لقب كأس ملك إسبانيا عن فالنسيا كاشفًا عن السبب وراء الخسارة من ليفربول وتوديع دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يواجه فالنسيا مساء الغد، السبت، على ملعب "بينتو فيامارين" في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال تشافي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "أعتقد أنّ برشلونة الأقرب للفوز بلقب كأس الملك والسيطرة على المباراة، خاصة وأنّ فالنسيا يلعب بطريقة 4-4-2 ويفضل الاعتماد على التحولات السريعة بسبب السرعات. في رأيي البلوجرانا الأقرب والخفافيش بالطبع لديهم بعض الحظوظ".

وتابع: "الفريق نجح في الفوز بالدوري والآن نتطلع للفوز بالثنائية المحلية، ولكن الطموح وصل إلى حصد دوري أبطال أوروبا خاصة بعد الفوز على ليفربول في الذهاب بثلاثية نظيفة، ولكن الموسم في المجمل كان جيدًا".

لاعب السد القطري المعتزل أشار إلى أنّه من غير الطبيعي أن يطالب الجمهور بالثلاثية كل عام ولكن ما حققه برشلونة في السنوات الأخيرة هو السبب وراء ذلك.

الغموض مستمر 👀

"لا نعلم أي شيء عن مستقبل هازارد!" 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/IhGxJXIEJa — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

وحول الخسارة في أنفيلد، علّق: "لو لُعبت هذه المباراة عشرات المرات لسجل برشلونة هدفًا على الأقل وتأهل ولكن الفريق عانى من عدم القدرة على السيطرة والاستحواذ وحينما يفقد البلوجرانا هويته يخسر".

واختتم: "تحدثت مع ليونيل ميسي وهو بخير وجاهز لحصد لقب الكأس، تكلمت أيضًا مع سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا وغيرهم".

جدير بالذكر أنّ برشلونة الأكثر فوزًا بالثنائية المحلية في إسبانيا بواقع 8 مرات.