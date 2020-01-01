عقب الفوز القاتل على الخور، تشافي سعيد بشخصية السد وقدرته على العودة في المباريات

المدرب يراه انتصارًا مستحقًا تمامًا

أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري عن سعادته الكبيرة بانتصار الفريق القاتل على الخور 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من دوري نجوم قطر.

السد أنهى مبارياته المؤجلة بهزيمة الخور بهدف أكرم عفيف القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، إذ كان الخور قد تقدم مبكرًا بهدف تياجو بيزيرا قبل أن يُعدل تي هي نام النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

فوز +90 - السد يعبر الخور بصعوبة

الفوز رفع رصيد السد إلى 24 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري القطري خلف الدحيل في الصدارة بـ6 نقاط وبفارق 4 نقاط عن الريان في المركز الثاني.

نجم برشلونة السابق أكد أن فريقه استحق الفوز الصعب الذي حققه على ضيفه، مضيفًا "أنا سعيد للغاية بالفوز خاصة أنه جاء بعد معاناة، نحن نستحق هذا الانتصار عن جدارة، خاصة لإصرار اللاعبين وضغطهم القوي على منافسهم بهدف إحراز الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة."

"واجهنا مشكلة استقبال هدف مبكر، وهو ما جعل عملنا للعودة بالنتيجة صعبًا، لكننا هاجمنا بشراسة طوال المباراة أمام دفاع قوي ومنظم من جانب الخور، وهو ما جعل انتصارنا مستحقًا تمامًا".

تابع حديثه بالقول عن هدف عفيف القاتل "هدف أكرم مهم جدًا لأنه منحنا 3 نقاط وضعتنا على بُعد 6 نقاط من متصدر الدوري. كنت متخوفًا من هبوط الأداء بعد الفوز بكأس قطر، وأخبرت اللاعبين بذلك. وقد زاد هذا من صعوبة المباراة علينا اليوم، عمومًا حققنا فوزًا مهمًا لمسيرتنا في الدوري ومنافستنا على اللقب".