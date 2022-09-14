تشافي: النتيجة لا تعكس الأداء .. وكنا أفضل من بايرن ميونخ

تشافي يأسف على افتقاد برشلونة لعقلية الفوز أمام بايرن ميونخ

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه كان يستحق الخروج من مواجهة بايرن ميونخ بالنقاط الثلاثة كاملة.

وسقط برشلونة خارج ملعبه أمام النادي البافاري بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وسجل لوكاس هيرنانديز هدف اللقاء الأول في الدقيقة 50 من ركلة ركنية ارتقى لها وسدد الكرة برأسه في مرمى البرسا، بينما الهدف الثاني جاء في الدقيقة 54 من هجمة مرتدة انتهت تحت اقدام ليروي ساني الذي لم يتوني عن هز الشباك.

ماذا قال تشافي عقب السقوط أمام بايرن ميونخ؟

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا أفضل من بايرن ميونخ في العديد من الجوانب كنا أفضل بدنيًا وسيطرنا على الشوط الأول، لا يمكننا السماح للفرق بالدخول إلى وقت الاستراحة دون تقدم، أنا منزعج لأنه كان يومًا للفوز".

وأضاف: "أشعر بإحساس جيد للغاية لعبنا من أجل الفوز، إنه درس ولكنه صعب، لم نسجل على الرغم من وجود سبع فرص واضحة للغاية كان علينا أن نسجل".

وأردف: "أنا غاضب ولكنني فخور كنا متساوين معهم، يمكننا القول إننا كنا أفضل ولكن هذا يتعلق بالفوز، هدفهم الأول من ركلة ركنية والثاني من عدم إيقاف الهجمات المرتدة، وهذا شيء علينا منعه إنهم فريق كامل لكننا في البداية وعلينا تحسين هذه الجوانب".

وعن منافسة بايرن ميونخ والندية التى أظهرها فريقه لأول مرة منذ فترة بعد لقاءات دخلها برشلونة أمام الفريق الألماني بصورة هزيلة أجاب الإسباني: "نعم لكن هذا لا يكفي عندما نتحدث عن المنافسة، نتحدث عن القيام بذلك، التمركز خلال الركلة الركنية أو في مرحلة بداية الهجمة مرتدة والتى جاء منها الهدف الثاني وهي أيضًا فاعلية كان يجب منعها".

وواصل: "الوصول إلى مرمى الخصم يعنى أنه عليك أن تسجل، الشوط الأول كان ممتازًا، سيطرنا عليهم وفزنا بالمبارزات كنا نستحق الفوز".

وأتم: "عندما يكون الوضع سيئًا تتعلم من أخطائك، كان من الممكن منع الهدفين، وعلينا أن نتعلم، نغادر الآن ونحن مهزومين 2-0 وهذا ليس ما رأيته ينعكس على أرض الملعب".