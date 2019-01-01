تشافي: مواجهة الهلال الأهم والنهائي هدفنا

المدرب الإسباني لم يعجبه الحالة التي ظهر بها فريقه أمام السيلية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاب الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، على فريقه افتقاد التركيز خلال مواجهة السيلية، مؤكدًا ضرورة تجنب هذا في المباريات المقبلة.

الزعيم حقق الفوز اليوم الثلاثاء، أمام السيلية بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "في الشوط الأول من المباراة لم نقدم مستوى جيد، وكان الأسوأ لنا خلال الموسم الحالي، لكن مع إجراء بعض التغييرات في طريقة اللعب في الشوط الثاني، وهو ما ساعدنا على تسجيل الأهداف".

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وأضاف: "التركيز غاب عنا في الدقائق الأخيرة، وهذا يجب ألا يحدث بالمستقبل، وإلا سنتلقى الأهداف، والتركيز واجب حتى صافرة النهائي، لكن في الأخير أنا سعيد بالفوز وباعتلاء الصدارة".

الإسباني تابع حول أسباب غياب المدافع عبد الكريم حسن: "يعاني من وعكة صحية، ويخضع لعلاج حاليًا، افتقدناه كثيرًا اليوم، وأتمنى أن يكون جاهزًا في المباراة المقبلة".

واختتم بالحديث عن مواجهة الهلال المنتظرة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا: "هي إحدى أهم مبارياتنا الموسم الجاري، سنستعد لها من الغد، هدفنا النهائي وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق حلمنا، وأود أن أشكر الاتحاد القطري على تأجيل مواجهتنا أمام العربي".

كتيبة المدرب الإسباني تلاقي الزعيم السعودي في الأول من أكتوبر المقبل، على أن يقام لقاء الإياب في 22 من الشهر نفسه على الأراضي السعودية.