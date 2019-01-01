تشافي: تعلمنا من درس الهلال وعلينا التعافي أمام الأهلي

تشافي يتحدث عن توديع السد لبطولة دوري أبطال آسيا

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق نادي السد القطري، على أن مواجهة الأهلي ستكون صعبة والأجواء، في دوري نجوم قطر.

السد سيواجه الأهلي مساء غدٍ السبت، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري نجوم قطر، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

تشافي قال خلال المؤتمر الصحفي: "نحتاج إلى التعافي أمام الأهلي معنويًا وجسديًا، بعد الخروج من دوري أبطال آسيا".

المدرب الإسباني تابع: "الأهلي فريق جيد وقا بتعاقدات مميزة، وأعرف مدربه جيدًا، وهو ما سيجعل المباراة صعبة للغاية، خاصة وأننا سنخوض اللقاء من أجل حصد النقاط الثلاث".

هيرنانديز واصل: "بالرغم من أن السد هو الأقرب للفوز، ولكن يجب أن نقدم على أرضية الملعب الأداء الذي يمكننا من تحقيق الفوز".

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مدرب السد تحدث عن الخروج على يد الهلال السعودي، حيث قال: "أكبر درس تعلمناه بعد مباراتي الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا، هو ضرورة التعلم من أخطائنا".

وأردف: "فخور بما قدمه اللاعبين، حيث كنا أفضل من الهلال، ومباراة الذهاب هي سبب الخروج بعد أن أكلمنا اللقاء، أمامهم بعشرة لاعبين فقط".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "تعلمنا كثيرًا من الأخطاء وأهمها عدم تلقي البطاقات الحمراء، وضبط النفس، كرة القدم تُعلمنا الكثير، ويجب الاستفادة من هذة الأخطاء، لو كنا أكملنا لقاء الذهاب بدون حالة الطرد لحققنا الفوز".

السد خرج على يد الهلال السعودي من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء المباراتين بتفوق الأزرق بنتيجة 5-6 بمجموع المباراتين.