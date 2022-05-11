تشافي: الأموال السبب في انتقال هالاند لمانشستر سيتي بدلاً من برشلونة

علق المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، على انتقال لاعب بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن بالأمس رسمياً عن توصله لاتفاق مع مع مسؤولي النادي الألماني، لضم النجم النرويجي في الميركاتو الصيفي المقبل، على أن يتم الإعلان عن الصفقة فور الوصول إلى اتفاق نهائي مع اللاعب بشأن بنود العقد.

ونجح الفريق الكتالوني بالأمس في تحقيق الفوز أمام سيلتا فيجو بنتيجة (3/1)، في إطار منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

تشافي يعلق على تقارير اقتراب هالاند من مانشستر سيتي

قال تشافي: "الأمر صعب للغاية بسبب الوضع الاقتصادي"، مشيراً إلى أن المال هو السبب الرئيسي وراء استعداد هالاند للانضمام إلى السيتي - ولكن ليس السبب الوحيد.

وعن اختيار هالاند للانتقال إلى مانشستر سيتي بسبب المال وليس المشروع، رد تشافي :"لن أقول هذا. فأنا لن أبدي حالة من عدم الاحترام للمشروعات الرياضية للأندية الأخرى".

واختتم حديثه قائلاً:"مانشستر سيتي أحرز العديد من الألقاب ويتنافس على أعلى مستوى، وإذا نجح في إتمام التعاقد مع هالاند بشكل رسمي، فهذا سيكون بسبب مشكلاتنا المالية".

ويُنافس مانشستر سيتي حالياً على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 86 نقطة، حيث أن صراع اللقب مستمر حتى الجولة الأخيرة بين لفيربول والسيتي.

جدير بالذكر، أن برشلونة يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة.

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