تشافي الأفضل في مواجهة السد وباختاكور

قائد الزعيم يعود به إلى قطر بنقطة ثمينة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإسباني تشافي هيرنانديز؛ قائد السد القطري، للحصول على جائزة الأفضل خلال مواجهة باختاكور الأوزبكي.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، على ملعب باختاكور، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

قاد تشافي الزعيم للعودة إلى قطر بالتعادل بعدما سجل هدفي فريقه في الدقيقتين السادسة والـ16 من عمر الشوط الأول.

التعادل جعل السد يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة مؤقتًا برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن باختاكور، صاحب الصدارة.

ربما تحتاج إلى أكثر من لاعبان لمنع تشافي هيرنانديز من المرور 📸🧐#باختاكور_السد#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/KeKYhzJWHB — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) ٩ أبريل ٢٠١٩

وينتظر أن تظهر معالم هذه المجموعة بشكل أوضح بعد نهاية المباراة المقامة حاليًا بين الأهلي السعودي وبيرسبوليس الإيراني، ضمن الجولة نفسها.

الراقي يأتي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي الفريق الإيراني أخيرًا بنقطة واحدة.