تشافي : إصابة بنزيما لا تهمني وأتمنى انتشار "عدوى" ليفاندوفسكي

كل التركيز على مواجهة قادش

رفض تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، التعليق على إصابة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، مؤكدًا أنه يركز على فريقه فقط ومواجهة قادش بالدوري الإسباني.

بنزيما تعرض للإصابة خلال مواجهة ريال الأخيرة أمام نادي سلتيك الاسكتلندي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ومن المقرر غيابه لمدة 3 أسابيع.

وخلال حديثه بالمؤتمر الصحفي لمواجهة قادش، غدًا، السبت، في الليجا، تطرق تشافي إلى بنزيما وأزمة كل من أنطوان جريزمان وجوردي ألبا وتأثير روبرت ليفاندوفسكي.

ماذا قال تشافي قبل مواجهة قادش؟

رد تشافي على إمكانية إراحة روبرت ليفاندوفسكي وبيدري قائلًا:"بعد التدريب سنقرر، ولكن روبرت لاعب مهم جدًا للفريق في أي مباراة، سنرى غدًا إمكانية إراحة بيدري أيضًا لأنه في مستوى غير عادي ويلعب بصورة مميزة".

وعن رحيل ميراليم بيناتيش للشارقة الإماراتي ونيكو جونزاليس لفالنسيا:"هناك عدة خيارات بهذا المركز مثل فرينكي دي يونج وفرانك كيسييه وأيضًا أندرياس كريستنسن الذي فعل ذلك من قبل".

وضع جيرارد بيكيه:"الوضع ليس سهلًا لكنه سيساعدنا، أنا أتحدث معه وأثق في قدرته على العودة ومساعدة الفريق".

إصابة كريم بنزيما مع ريال مدريد:"نحن ننتظر مباراة قادش، لا ننظر إلى جريزمان أو بنزيما، كل ما أفكر فيه هو تجهيز فريقي للمباراة القادمة فقط".

أزمة جريزمان وقضية ألبا

المدافع المخضرم جوردي ألبا خرج لمهاجمة برشلونة بعد محاولة إعارته إلى إنتر في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الماضية، وهو ما اضطر تشافي للرد عليه.

وقال مدرب برشلونة:"أنا لا أقبل التلميح، إنه يعرف موقفي وكنت صريحًا معه إلى أقصى الحدود، لا تبحثوا عن الجدل لأنه غير موجود، اللاعب سعيد ولا يوجد أي نقاش حوله".

وأوضح:"أحاول أن أكون واضحًا مع اللاعبين ومعه، إنه يعلم تمامًا أنه ستكون هناك منافسة وأن اللاعب الأفضل سيشارك، إنها ليست مفاجأة".

قضية أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد:"إنها تخص النادي، هذا ليس من شأني ولا يمكنني مناقشته، هو لاعب لأتلتيكو في الوقت الحالي".

الوافدون الجدد

أشاد تشافي بروبرت ليفاندوفسكي قائلًا:"لا يمكنني تغيير أي شيء به، إنه ناضج جدًا وطريقته تثير إعجاب اللاعبين الشباب بسبب تواضعه في التعامل معهم".

وأضاف:"لقد فاز بكل شيء ومع ذلك يتحلى بدرجة عالية من التواضع بطريقة أشبه بالعدوى، أتمنى أن تنتشر هذه الصفة بين الجميع لأن ما يفعله غير عادي".

وعن هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو:"إنهما بخير، سيتواجدان لمساعدة الفريق بالفعل الفترة القادمة".