تشافي: أريد لعبة كرة جوارديولا مع برشلونة لكن لا يمكنني!

أكد مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز أنه يتمنى اللعب بطريقة بيب جوارديولا، إلا أن فريقه الراهن لا يستطيع فعلها.

وأتت تصريحات تشافي عشية مواجة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، والهامة للغاية لمواصلة الزحف نحو قمة الليجا.

تشافي عندما سُئل عن كرة جوارديولا قال "أود أن ألعبها، ولكن لا يمكنني ذلك، لقد أستمعت بها كثيرًا وأريد أن يستمتع اللاعبون بها الآن".

كما أضاف "أقول للاعبي الوسط أن يدعموا الظهير ليكونوا الرجل الثالث الذي يدخل في المساحات، هذا ما غرسه فرانك ريكارد بي".

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أما عن فريقه الحالي، فقال "علينا التحسن في العديد من الجوانب، لازلنا نفقد كرات غير ضرورية، يجب أن نخجل أحيانًا لفقد الكرة".

وتابع "من الواضح أن هناك تحسنًا، سنعمل ونستمر في ذلك، لا يمكننا الآن أن نقول أننا في مستوى عالٍ جدًا، مجال التحسن واسع".

وأتم "كل مباراة هي نهائي لنا، علينا أن نسعد ونفرح ولكن نظل متواضعين، ندرك أنه من الصعب للغاية الفوز بالدوري".

ويحتل برشلونة قبل مباراة بيلباو المركز الرابع برصيد 42 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.