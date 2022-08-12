تشافي : أريد بقاء أوباميانج ولا أعرف ما سيحدث لدي يونج!

برشلونة يعود وسط حماس من المدرب الشاب

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن موقفه تجاه رحيل الثنائي فرينكي دي يونج وبيير أوباميانج عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة أجرى العديد من التعاقدات المميزة هذا الصيف، حيث ضم الجناح البرازيلي رافينيا، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن والفرنسي جول كوندي بالإضافة للاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه.

ومن أجل تسجيل هؤلاء اللاعبين بالدوري الإسباني، ربما يحتاج النادي الكتالوني لبيع البعض الآخر لتخفيض النفقات رغم تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة.

وخلال المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة ورايو فاليكانو، غدًا، السبت، بالجولة الأولى من الدوري الإسباني، تحدث تشافي عن مستقبل فريقه للموسم الجديد.

ماذا قال تشافي عن أوباميانج ودي يونج؟

المهاجم الجابوني ارتبط بالرحيل عن برشلونة إلى تشيلسي، وكذلك دي يونج وسط اهتمام شديد من البلوز بضمه وكذلك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المدرب الإسباني قال:"أوباميانج؟ أنا أعتمد عليه كثيرًا، أولئك الذين لا أعول عليهم يعرفون بالفعل أنهم لن يلعبوا ويمكن أن تحدث الكثير من الأشياء قبل 31 أغسطس لكني سعيد بأوباميانج".

وأما عن دي يونج:"هو مهم بالنسبة لي ولكن السوق لا يزال مفتوحًا حتى نهاية الشهر ولا نعرف ما سيحدث معه".

وعن قدوم ماركوس ألونسو:"لا يمكنني الحديث عنه في الوقت الحالي، غدًا سيكون لدينا بالدي وجوردي ألبا".

كأس العالم القادم:"ستكون بطولة تاريخية سيتذكرها الجميع بعد نهايتها".

حالة من الحماس

مدرب برشلونة واصل حديثه:"نبدأ الموسم الجديد بحماس شديد بعد التعاقدات الجديدة، واللعب ضد رايو فاليكانو اختبار مهم بالنسبة لنا".

وأضاف:"نحن متفائلون جدًا بشأن تسجيل اللاعبين ولدينا الوقت للقيام بذلك والنادي يبذل جهدًا كبيرًا لإتمام هذه المهمة".

أهدافه هذا الموسم:"بكل تأكيد نريد الفوز بالبطولات وإعادة النادي لمكانته الطبيعية".

وعن المزيد من التعاقدات:"مازلنا نخطط وسنرى حتى نهاية الشهر، يجب رحيل بعض اللاعبين لقدوم البعض الآخر، ونحن نعمل ليكون لدينا فريق تنافسي على أعلى مستوى ممكن".