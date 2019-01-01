تشارلي آدم مبررًا عودته إلى رينجرز: أريد اللعب تحت قيادة ستيفن جيرارد
اعترف لاعب خط وسط فريق ستوك سيتي تشارلي آدم بأنه سيستمتع بفرصة اللعب تحت قيادة ستيفن جيرارد في نادي جلاسجو رينجرز الأسكتلندي.
ويستعد آدم من أجل العودة إلى صفوف جلاسجو رينجرز، حيث بدأ مسيرته، وذلك من أجل البحث عن فرصة للعب لدقائق أكثر من تلك التي اعتاد لعبها في ستوك مؤخرًا.
وشارك آدم في ثلاثة مباريات فقط خلال هذا الموسم مع ستوك سيتي، الأمر الذي دفعه للبحث عن نادٍ آخر من أجل الانضمام إليه خلال سوق الانتقالات الشتوية.
وصرح تشارلي آدم بأن وجود ستيفن جيرارد كمدرب لرينجرز هو الدافع الأول له لاختيار هذا النادي دونًا عن غيره، حيث أنه متشوق لخوض تجربة اللعب تحت قيادة زميله السابق.
وأضاف: "في الوقت الحالي لا زلت لاعبًا في صفوف ستوك سيتي، ولكنني أرغب في المشاركة أكثر، وآمل أن تكون هناك فرصة في الشتاء لاختيار المكان الذي أود الذهاب إليه.
وبعد أن بدأ مسيرته الاحترافية في رينجرز، ومن ثم انضم إبى صفوف ليفربول لفترة ما، ومرورًا بستوك سيتي، فضل تشارلي آدم العودة إلى حيث بدأ.