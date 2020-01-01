تشارليس دي كيتيليري: من معجزة التنس إلى نجم كرة قدم

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا تشارليس دي كيتيليري هو بالفعل لاعب دولي بلجيكي وارتبط بميلان بعد أن ظهوره المميز مع كلوب بروج هذا الموسم

عندما صعد تشارليس دي كيتيليري على خشبة المسرح للحصول على جائزة أفضل لاعب واعد في حفل جوائز الأفضل في بلجيكا في منتصف ديسمبر، لم يبدأ الفيديو الذي تم تشغيله خلفه بعرض إنجازاته الكروية.

بدلاً من ذلك، تم عرض لقطات محببة لنجم كلوب بروج وهو يلعب التنس منذ حوالي عقد من الزمان كتذكير بمدى موهبة اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.

نظرًا لأن دي كيتيليري سار على خطى روميلو لوكاكو وديفوك أوريجي وبطل التنس بست مرات في البطولات الأربع الكبرى كيم كليسترس في الفوز بالجائزة السنوية، فقد أتيحت له الفرصة للتفكير في القرار الذي غيّر حياته والذي جعله يفضل حلمه في كرة القدم على موهبته في التنس.

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قال دي كيتيليري، الذي كان بطلًا للتنس في العاشرة من عمره ، لهيت نيوسبالد: "يكون التنس أكثر تصادمًا عندما تخسر. في كرة القدم، من الأسهل العثور على أعذار عندما تسوء الأمور، لكن في التنس أنت فقط. . أنت الوحيد المخطئ إذا لعبت بشكل سيء، ولم أستطع التعامل مع أخطائي.

"لم أستطع تحمل الغشاشين، هؤلاء الأولاد الذين كانوا يصرخون عندما تخرج الكرة ولم تكن كذلك. ثم أحيانًا كنت أشعر بالجنون وأضرب جميع الكرات بعيدًا عن قصد، أو حتى أتوقف عن اللعب. حاولت أمي مساعدتي مع ذلك، لأنها في بعض الأحيان كانت تخجل. حتى أن لدي مدربًا كان علي أن أتعامل معه لتهدئتي ".

سواء كان ذلك من أجل تطويره الشخصي أو الرياضي، فمن الواضح أن دي كيتيليري قد اتخذ القرار الصحيح، مع أدائه على مدار الـ 12 شهرًا الماضية الذي جعله يظهر كواحد من ألمع الشباب البلجيكي في السنوات الأخيرة.

على الرغم من بلوغه 19 عامًا فقط في مارس، إلا أن صانع الألعاب شارك في ما يقرب من 50 مباراة مع الفريق الأول، بالإضافة إلى ظهوره لأول مرة مع فريق روبيرتو مارتينيز ضد سويسرا في نوفمبر.

قال عند استلام جائزته الأخيرة: "كل شيء حلمت به كطفل أصبح الآن حقيقة. أهدافي الأولى لنادي كلوب بروج، حيث كنت ألعب لفترة طويلة وفي المدينة التي أعيش فيها. أول ظهور لي مع المنتخب أيضًا ".

بدأ صعود دي كيتيليري في صيف 2019 عندما تم اختياره كواحد من سبعة لاعبين من الأكاديمية للانضمام إلى فريق كلوب بروج الأول قبل الموسم الجديد.

كان واحدًا من اثنين فقط تم تصعيدهما قبل الموسم الجديد واختير لأول مرة ضد فريق الدوري الأدنى فرانسس بوراينس في كأس بلجيكا في سبتمبر 2019.

لكن ظهوره الثاني في الفريق الأول كان أكثر أهمية بكثير.

بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في مناسبتين فقط منذ ظهوره الأول، كان دي كيتيليري مدرجًا بشكل مفاجئ في التشكيلة الأساسية لفيليب كليمون لمباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

على الرغم من هزيمة الفريق 5-0 من قبل بطل فرنسا، إلا أنه لم يخذل نفسه باللعب في وسط الملعب، وبعد أسبوعين تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة العكسية.

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بحلول الوقت الذي تم فيه توقف 2019-20 قبل الأوان بسبب فيروس كورونا، كان بداية المهاجم طويل القامة منتظمة، وسجل أول هدف له ضد جينك.

على الرغم من التحسينات التي أظهرها والتوقيع على عقد جديد مدته ثلاث سنوات في أبريل، وجد دي كيتيليري نفسه مرة أخرى بين البدائل بحلول الوقت الذي بدأ فيه الموسم الحالي.

مرة أخرى كان دوري الأبطال هي البطولة التي بدأ بها مشوار الشاب، مع فوزه في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد زينيت في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات.

على الرغم من أن هذا التسلسل بدأ مع لعبه كجناح أيسر، وشمل مواجهة مع بوروسيا دورتموند حيث أجبر على ملء مركز الظهير الأيسر وتسجيل جادون سانشو، إلا أنه في دوره الجديد كمهاجم بدأ في التفوق.

لاعب غير أناني بطبيعته، اتخذ دي كيتيليري دور المهاجم الوهمي كما لو كان مركزًا لعبه طوال حياته. تم تكليفه بالعمل كميسر للآخرين وكذلك في تسجيل الأهداف بنفسه مثل روبيرتو فيرمينو في ليفربول.

وقال جيرت فيرهاين لاعب وسط كلوب بروج الأسطوري لهيت نيوسبلاد عن دي كيتيليري "تعدد استخداماته هو مصدر قوة كبير. إنه كامل مع مزيج من الصفات البدنية والفنية.

"إذا لعب كمهاجم لموسم كامل واستمر في اللعب على هذا النحو، فسوف يسجل 15 هدفًا.

"المبلغ الذي ستعرضه الأندية المهتمة لشرائه سيكون غير مسبوق في بلجيكا. أعتقد ذلك حقًا."

نظرًا لوضع عقده والتحسينات السريعة التي ظهرت منذ تغيير مركزه، يعتقد عملاق الدوري البلجيكي أن سعر طلبهم البالغ 25 مليون يورو (23 مليون جنيه استرليني / 31 مليون دولار) عادل.

يعد كل من ميلان وأتالانتا فريقين محتملين، على الرغم من أنهما وآخرين يأملون على الأرجح في رؤية المزيد من دي كيتيليري أمام المرمى قبل التحرك لشرائه.

قال دي كيتيليري، الذي أمضى أيضًا بعض الوقت في الدراسة للحصول على شهادة في القانون خلال العام الماضي، للصحفيين مؤخرًا: "حقيقة أن العالم الخارجي يعرفني الآن أيضًا ولديه توقعات معينة لا يردعني".

"أنا أنتقد نفسي بشدة، لذا فإن الضغط غالبًا ما يأتي من نفسي. لا أستطيع أن أتخيل أنه ستأتي لحظة أفكر فيها:" الآن أنا هنا ، الآن لا يمكن أن يكون أفضل ".

"أنظر بانتظام إلى مبارياتي. أمي تريد أحيانًا مشاهدتها معًا، لكني لا أحب ذلك. كل شيء يبدو جيدًا بالنسبة لها، في حين أنني أفضل النظر إليها بشكل أكثر انتقادية".

بالنسبة للرجل الذي نشأ وهو يعشق كريستيانو رونالدو وروجر فيدرر، فإن هذا السعي لتحقيق الكمال لا ينبغي أن يكون بمثابة مفاجأة حقيقية، وهو بالتأكيد يساعد لعبته على الانتقال من قوة إلى قوة.

ربما لم تكن لعبة التنس هي لعبة تشارليس دي كيتيليري، ولكن إذا كانت مسيرته المبكرة هي أي شيء، فإن كرة القدم كانت البديل المثالي.