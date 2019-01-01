ألونسو: كلوب يستحق الكرة الذهبية وأتمنى ضم زيدان

تعرف على رأي ألونسو في كلوب وزيدان

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال سوسيداد الرديف، أنّ يورجن كلوب، مدرب ليفربول، يستحق الكرة الذهبية متمنيًا التعاقد مع زين الدين زيدان اللاعب.

ألونسو عمل مدربًا للفئات العمرية الصغيرة في ريال مدريد قبل أن يخوض تجربة جديدة في ريال سوسيداد.

وقال ألونسو في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "منذ أن توقفت عن لعب كرة القدم وأنا أفكر في مسألة التدريب وحتى حينما كنت لاعبًا امتلكت مذكرتين لتدوين الملاحظات بشأن الفرق التي نلعب أمامها ولذلك شعرت بأن مستقبلي هو العمل في مجال التدريب".

وتابع: "العمل مع اللاعبين الشباب أمر مختلف، فلدي عناصر تتراوح بين 15 إلى 25 عامًا ويجب أن تحصل على ثقتهم ويؤمنون بك. أعتقد مسيرتي كلاعب ساعدتني في هذا الأمر".

لاعب ريال مدريد وليفربول السابق أكد أنّه لا يمتلك فلسفة تدريبة محددة ولكنّه يحاول الاستفادة من العناصر المتاحة وكذلك التعامل مع سير المباريات المختلفة.

وواصل: "المدرب المثالي بالنسبة لي هو الذي يستطيع قراءة المباريات بصورة جيدة ولديه مهارات إدارية ولذلك أرى أنّ يورجن كلوب هو المدرب الأفضل حاليًا ولا أقول لذلك لأنني سبق ولعبت لصالح ليفربول ولكن لأنه يمتلك كاريزما رائعة ولديه علاقة مثالية مع اللاعبين ويدير المباريات بأسلوب ناجح. لو أن هناك كرة ذهبية لأفضل مدرب فسوف يحصل عليها دون شك".

وحول إمكانية تدريب فريق كبير، أردف: "لا أستطيع الحديث عن ذلك، فالوقت وحده هو ما سيجعلني أعرف إن كنت مستعدًا لهذه المرحلة أم لا. لو أنني أرغب في ضم لاعب واحد من الأجيال السابقة لفريقي فسوف يكون زين الدين زيدان".

واسترسل: "هناك بعض المدربين مثل أنطونيو كونتي وبيب جوارديولا يمتلكون أسلوبًا مميزًا في العب ولكن هناك آخرون مثل زين الدين زيدان في ريال مدريد أو إرنستو فالفيردي في برشلونة لا يظهرون شكلًا واضحًا وفي رأيي هذه ليست أزمة لأنه من الضروري التأقلم والمرونة فحتى بيب تعلم الكثير في ألمانيا وكذلك في إنجلترا وطور من أسلوبه".

وأوضح: "بايرن ميونخ مع بيب كان يعتمد كثيرًا على الأطراف والدخول بهم في العمق بوجود لاعبين أمثال أريين روبن وفرانك ريبيري أما في برشلونة فكان ثلاثي الوسط ميسي وإنييستا وتشافي هم محور بناء الهجمات. في مانشستر سيتي لديه ساني وسترلينج الذين يهاجمون في أنصاف المساحات. بيب مدرب ذكي ويعرف ما يحتاجه الفريق".

واختتم: "ليفربول فريق له تاريخ كبير وملعبه دائمًا مصدر قوته وشاهدنا ما فعله ضد برشلونة في الأبطال. باريس سان جيرمان لا يزال يبني فريقه ولم يصل بعد لما حققته فرق مثل بايرن ميونخ وريال مدريد وليفربول وهم أقرب إلى مانشستر سيتي. أعتقد أنّ سان جيرمان سوف ينجح رغم صعوبة الأمر".

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان لم يحقق لقب دوري أبطال أوروبا وكان أفضل إنجاز له منذ تولي ناصر الخليفي رئاسته الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.