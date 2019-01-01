تشابي ألونسو يقود ناشئي ريال مدريد لتحقيق لقب الدوري

هل يسير على خطى زيدان وسولاري

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قاد تشابي ألونسو، فريق ريال مدريد تحت 13 عامًا، لتحقيق أول بطولة تحت قيادته.

وحقق الفريق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهاية المسابقة.

وكان ألونسو قد اعتزل في 2017، بقميص بايرن ميونيخ الألماني، بعدما لعب لريال مدريد وليفربول وريال سوسيداد.

الإسباني علق على تحقيق فريق ريال مدريد لأول الألقاب تحت قيادته: "الذي يستحق اللقب هم اللاعبين، هم من يلعبون ويقاتلون، ويعانون ويجعلون الأمر ممتع على أرضية الملعب".

وواصل: "بالحديث فأن الأمر إيجابي للغاية، لقد كان موسماً رائعًا، لقد أمنت باللاعبين ورأيت نضجوهم، لقد تعلموا كثيرًا وهذا هو السبب".

💬 @XabiAlonso, entrenador del Infantil A: "Es mi primera temporada y ha sido muy positiva. Los protagonistas y los que merecen el título son ellos; son los que pelean en el campo, saben sufrir y nos han hecho disfrutar mucho". #LaFabrica pic.twitter.com/wZiI34cTlP — Cantera (@lafabricacrm) March 27, 2019

الجدير بالذكر أن زين الدين زيدان وسانتياجو سولاري، مدربا ريال مدريد، سبق لهم والبدء من فرق الشباب في الملكي، قبل أن يتولي كلاهما تدريب الفريق الأول.

تشابي الحاصل على لقبي يورو ولقب كأس العالم، كان شاهداً على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا العاشرة في 2014 أمام أتلتيكو مدريد.