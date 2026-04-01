تسمم غذائي جماعي يصيب ناديًا هولنديًا: تأجيل المباراة

لن تتمكن مباراة يوم الجمعة بين نادي دين بوش ونادي يونغ أوتريخت في دوري كيوكن كامبيون من الانعقاد. فقد أصيب النادي البرابانتي بحالة تسمم غذائي جماعي، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني للنادي.

أصدر دين بوش بيانًا صحفيًا رسميًا يوم الأربعاء. "لأسباب طبية، من غير المسؤول إقامة مباراة يوم الجمعة. لا يوجد عدد كافٍ من اللاعبين المتاحين لخوض مباراة على المستوى المطلوب."

"هناك مباراة أخرى مقررة يوم الاثنين، والفترة القصيرة للتعافي بين المباراتين غير مسؤولة"، كتب دين بوش، الذي سيزور ألمير سيتي في يوم عيد الفصح الثاني.

"نأسف لهذا الخبر لجميع المشجعين الذين كانوا يتطلعون إلى مباراة في موعدها المحدد. كانت المباراة ضد يونغ إف سي أوتريخت بداية رائعة لعطلة عيد الفصح الطويلة."

سيتواجه دين بوش وجونغ إف سي أوتريخت يوم الاثنين 20 أبريل الساعة 20:00. تظل تذاكر المباراة التي تم شراؤها سارية المفعول للتاريخ الجديد.

يحتل دين بوش حالياً المركز التاسع في دوري كيوكن كامبيون. بينما يحتل فريق الشباب من أوتريخت المركز الثاني عشر.