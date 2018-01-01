تسعة أسباب تشجعك على حضور كأس العالم للأندية بالإمارات

البطولة المنتظرة بمشاركة كبار القوم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تنتطق مساء اليوم، الثاني عشر من ديسمبر، منافسات بطولة كأس العالم للأندية في أبو ظبي بمشاركة أبطال القارات والمستضيف نادي العين في ثمان لقاءات منتظرة.

وتمنح البطولة على مدار 11 يوماً الفرصة لمتابعة كبار الأندية والنجوم من مختلف القارات على أراضي الإمارات العربية المتحدة في أجواء من الصداقة والاحترام.

وسيكون هناك ما هو أكثر من كرة القدم في تلك الفترة، بداية من سهولة الحضور وقرية المشجعين، بالإضافة إلى عديد الأسباب التي تشجع على التواجد بفعاليات البطولة. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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1- البطولة تعطي فرصة لحضور المباريات ومشاهدة أفضل الفرق بأسعار مميزة بداية من 25 درهم، مما يعطي أسرة من أربعة أفراد فرصة التواجد بمقابل 100 درهم فقط. يمكن الحصول على التذاكر من هنا www.fifa.com/cwc/tickets.

2- فرصة متابعة العين، مستضيف البطولة، والذي ضمن تأهله بعد فوزه بكأس الرئيس ودوري الخليج العربي ليضمن وجود بالبطولة مع كبار القارات الست.

3- البطولة تعطي الفرصة للاستمتاع ليس فقط بكرة القدم، ولكن بمدينة أبو ظبي وما تحتويه من أماكن مميزة مثل متحف اللوفر، مسجد الشيخ زايد، جزيرة "ياس"، وعديد الأماكن المميزة والممتعة. أما في العين فهناك فرصة لزيارة جبل حفيت، أعلى قمة بالبلاد والحديقة الخضراء أسفله، بالإضافة لحديقة الحيوان التي يوجد بها أكثر من 4000 آلاف حيوان وأكثر من 200 فصيلة.

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4- منطقة المشجعين تعطي فرصة للالتقاء بمشجعين من كل أنحاء العالم ورؤية الكأس وممارسة الأنشطة الرياضية والمهارات الكروية المختلفة.

5- سهولة الوصول للملاعب. تم توفير مواصلات خاصة تساعد على الوصول للملاعب في كلاً من أبو ظبي والعين. في الأولى يمكنت ترك سيارتك في موقف جامع الشيخ زايد وأخذ الحافلة التي ستقلك في سبع دقائق للملعب، أما في العين، ففي كل محطة كبرى هناك حافلة مخصصة تنقلك لملعب "هزاع بن زايد".

6 - فرصة مشاهدة أفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش الذي سيتواجد برفقة فريقه بطل أوروبا ريال مدريد بعد موسم حقق فيه عديد الإنجازات مع الفريق الملكي أو منتخب بلاده كرواتيا.

7- رؤية أفضل أندية العالم في صورة ريال مدريد، بطل أوروبا، ريفر بليت عن أمريكا الجنوبية، كاشيما أنتلرز، ممثل آسيا، الترجي، بطل أفريقيا، العين، مستضيف البطولة، وجوادالاخار المكسيكي عن أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

8- حضور صناعة التاريخ، إذ سيكون ريال مدريد على موعداً مع رقماً استثنائياً في حال حقق اللقب ليصبح أول من يفوز بالمسابقة في أربع مناسبات مختلفة بعد تتويجه في 2014، 2016، 2017.

9- الطعام، حيث يوجد بالإمارات سلسلة من أفضل المطاعم والمأكولات المتنوعة والشهية.