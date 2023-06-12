تسريب قرار نيمار بعد عرض الهلال التاريخي .. ميسي كلمة السر

هل سينتقل نيمار إلى نادي الهلال بدلًا من صفقة ليونيل ميسي "الضائعة"؟

نادي الهلال لن يكون في حمل ضربة جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد صدمة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي رفض الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، فضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، عن العرض السعودي التاريخي الذي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو، في الموسم الرياضي الواحد؛ لارتداء قميص الزعيم الهلالي.

اتجهت السعودية بعد قرار ليو، إلى خيار الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والذي تم عرض راتب سنوي عليه، يتراوح بين 200 و250 مليون يورو، للانضمام إلى الهلال، وسط ترحيب من فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتخلي عنه.

لكن، المفاجأة كانت فيما أعلن عنه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهشبول، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بشأن مستقبل نيمار، مع عالم الساحرة المستديرة.

وقال الهشبول: "نيمار إلى ميامي مع ميسي"؛ في إشارة إلى رفض الساحر البرازيلي، الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي، صرح في الساعات القليلة الماضية، بأن العديد من النجوم العالميين، سينتقلون إلى الدوري الأمريكي؛ بعد تعاقد إنتر ميامي، مع ليونيل ميسي؛ حيث يرتبط الثنائي بعلاقات قوية للغاية.