تسريب صور لوان بيساكا بقميص مانشستر يونايتد

وان بيساكا إلى مانشستريونايتد.. يبدو أن كل شيء انتهى

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

ظهر ظهير نادي كريستيال بالاس وان بيساكا بقميص مانشستر يونايتد في صور مسربة قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد معه من قبل الشياطين الحمر.

وكانت عدة مصادر الصحفية قد تحدثت عن إنهاء صفقة انتقال وان بيساكا من كريستيال بالاس إلى مانشستر يونايتد أول أمس الأربعاء.

وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي من قبل إدارة مانشستر يونايتد حتى الآن، إلا أن التسريبات قد أكدت إتمام الصفقة بالفعل.

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) June 27, 2019

وظهرت العديد من الصور لوان بيساكا داخل مقر نادي مانشستر يونايتد وبقميص الفريق الذي من المفترض أن يتم تقديمه به.

وحول الصفقة، قال أندي كول أسطورة مانشستر يونايتد إنه مؤمن بأنها ستحدث انقلابًا بالنسبة للمدرب أولي جونار سولشار.

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعاقد من قبل مع دانيال جيمس منذ حوالي أسبوعين خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.