تسريب صوتي.. واندا تطلب الطلاق من إيكاردي!

تم بث تسريب صوتي في إحدى البرامج التلفزيونية تتحدث فيه زوجة اللاعب ماورو إيكاري عن سعيها في إتمام عملية الطلاق منه.
وكان النجم الأرجنتيني يعاني من علاقة متوترة بينه وبين وكيلته وزوجته، عارضة الأزياء الشهيرة واندا نارا، في الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا التوتر بسبب بعض المزاعم التي تدين مهاجم باريس سان جيرمان بخيانته لزوجته، ومعرفة واندا بتلك التفاصيل التي جعلتها تطالب بالانفصال عنه.
ماذا جاء في تسريب واندا؟
تم بث رسالة صوتية مسربة لزوجة إيكاردي تتحدث فيه عن سعيها للطلاق من النجم الأرجنتيني، وكان ذلك عبر برنامج "لوس أنجلوس دي لا مانيانا" التلفزيوني.
وقالت واندا في الرسالة: "حسنًا، كارمن، أتيت إلى هنا إلى الأرجنتين لأنني أقوم بالطلاق من ماورو، أنا أنظم ذلك، سأبقى بضعة أيام أخرى وبعد ذلك سأعود وأحضر لك التذكرة وكل ما تحتاجيه".
Mauro Icardi and Wanda are getting a divorce. On the TV program LAM, an audio of Wanda was played where she said: "I am in Argentina because I am divorcing Mauro. I can't anymore".— Roy Nemer (@RoyNemer) August 4, 2022
Wanda is also his agent. pic.twitter.com/QQ3vN5Dkgn
وواصلت: أنا أقوم بتنظيم الأمور قليلاً، لأنني لا أستطيع ذلك ولأنني طلبت الطلاق".
وأعلن مقدم البرنامج أن الصوت في الرسالة هو لواندا بالفعل، لكنه لا يعلم مصدر التسريب، حيث أوضح أنه من الوارد أن يكون من خلال صديقتها "كارمن" لكنه ليس مؤكد.
ماذا عن موسم إيكاردي المقبل؟
حتى الآن لا يعلم ماورو إيكاردي مصيره في الموسم المقبل، حيث من الوارد أن يظل في كتيبة المدرب كريستوف جالتييه بباريس.
وأشارت بعض التقارير إلى إمكانية مغادرة النجم الأرجنتيني، فهناك بعض العروض السعودية وغيرها في أوروبا، وسيحدد اللاعب مصيره في الأيام المقبلة.
🔴🔵🇫🇷 @PSG_inside pic.twitter.com/2aUirewHDu— MauroIcardi (@MauroIcardi) September 4, 2019
وينتهي عقد إيكاردي مع فريقه الفرنسي بحلول صيف عام 2024، حيث انضم إلى باريس من إنتر في عام 2019، ومنذ ذلك الحين شارك في 92 مباراة سجل من خلالها 38 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.
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