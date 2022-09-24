تسريبات عقود جديدة.. جريزمان خسر كل شيء من أجل برشلونة!

الفرنسي لم يكن يدرك أن مصيره سيؤول إلى هذا الحال!

نشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية تسريبات جديدة، ليست هذه المرة عن ليونيل ميسي، بل عن أنطوان جريزمان، وبالتحديد عن العقد الذي سمح للفرنسي بأن يرحل عن أتلتيكو مدريد إلى برشلونة.

رحيل جريزمان عن أتلتيكو مدريد كان خسارة مادية بالنسبة له وليس العكس، لقد خسر 100 مليون يورو كانت مضمونة بالنسبة له كراتب في 5 أعوام، مستبدلًا إياها بعرض أقل من قبل برشلونة، وبمتغيرات لن يحصل عليها في الأغلب بقيمة 74 مليون يورو.

"الموندو" كشفت العقود التي وقعها جريزمان مع أتلتيكو مدريد، بالتحديد عقده في يونيو 2018، وعقده مع برشلونة في يوليو 2019.

عقد برشلونة كان أقل

في أتلتيكو مدريد، تلقى 17 مليون يورو صافية من الضرائب في موسم 2018-2019، ومكافأة بقيمة 3 ملايين يورو من أجل مفاوضات تقليص الراتب، إضافة إلى 20 مليون يورو كان ليتقاضاها كل موسم ضمن 4 مواسم، بما يعني تحصيل 80 مليون يورو في 4 مواسم.

العقد الذي أبرمه مع برشلونة كان أقل بكثير، لقد وقع على الحصول على 98 مليون يورو ولكنها غير صافية من الضرائب، بل ومحكومة بمتغيرات توصلها إلى حدود 74 مليون يورو بحد أقصى بعد خصم الضرائب.

كيف خسر جريزمان كل شيء؟

وما حدث هو أن جريزمان لم يؤد في برشلونة ما يضمن له الحصول على المتغيرات، والنتيجة هي حصوله على حدود 46.5 مليون يورو فقط في موسمين مع برشلونة.

أما في أتلتيكو فقد كان يحصل في هذين الموسمين على 40 مليون، إضافة إلى عدم إكماله بنود التعاقد والمتغيرات ورحيله مرة أخرى إلى أتلتيكو مدريد معارًا لموسمين.

كما كشفت الصحيفة عن تخفيض بند الشرط الجزائي للرحيل في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد بشكل كبير، فقد وصل في 2019 إلى حدود 200 مليون يورو، بينما كان في العام الأول مع برشلونة 800 مليون يورو، وبدءًا من 1 يوليو 2022 انخفض إلى 700 مليون يورو.