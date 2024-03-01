تسريبات عبر "واتساب".. برشلونة ينفي رسميًا تفتيش تشافي هواتف موظفي النادي!

ماذا يحدث داخل النادي الكتالوني؟

قبل أيام، ذاع تقرير على شبكة "كولي مانيا" المختصة بأخبار برشلونة كان مصدرها الصحفي الشهير خافي ميجيل، حول واقعة حدثت في غرفة ملابس النادي الكتالوني.

الواقعة تمثلت في توجيه أمر مفاجئ لطاقم موظفي برشلونة "لم يتم التوضيح إذا كان من قبل المدرب تشافي هيرنانديز أم إدارة النادي" بإخراج هواتفهم وفتح تطبيق "الواتساب" بسبب معلومات مسربة من داخل غرفة الملابس.

نفى برشلونة هذه التقارير بشكل قاطع في نفس المساحة داخل الموقع، قائلًا إن "مدرب الفريق الأول أو أي من معاونيه لم يقم بتفتيش الهواتف المحمولة للموظفين لتفقد تطبيق الواتساب الخاص بهم!".

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واضاف برشلونة عبر الموقع ذاته أن "برشلونة لم يحظر أي صحفي بشكل من الأشكال أو القيام بأي تهديد من هذا النوع، وإنما حث النادي الصحفي خافيير ميجيل على عدم التحدث نيابة عن المدرب تشافي، أو محاولة معرفة نواياه".

كما أكد برشلونة أن ميجيل نفسه "لم تكن له أي علاقة بالمدرب تشافي هيرنانديز طيلة الأشهر الماضية" في تخصيص لحالة الصحفي الكتالوني الشهير.