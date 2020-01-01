تسجيلات قديمة تنصف ميسي وتفضح بارتوميو

تسجيلات قديمة تفضح رئيس برشلونة

أنصفت تسجيلات قديمة مع عدة صحف إسبانية ليونيل ميسي وفضحت رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو بخصوص رغبة اللاعب في الرحيل مجاناً هذا الصيف.

وشغلت أنباء رحيل ميسي عن النادي الكتالوني والذي يقابله رفض من رئيس النادي إلا في حالة دفع الشرط الجزائي البالغة قيمته 700 مليون يورو الإعلام في الأيام الأخيرة.

وبالعودة إلى سبتمبر 2019، تحدث وقتها بارتوميو في حضور ممثلين عن صحف كتالونيا الثلاثة "موندو"، "سبورت"، و"إسبورتو" عن مصير ميسي، الحوار الذي أذاعته قناة النادي.

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الرئيس وقتها اعترف بأحقية ميسي في المغادرة من أجل الاعتزال أو تمثيل فريق آخر في أي وقت يشاء وقال إنه اكتسب هذا الحق لتحقيق مستقبله.

بارتوميو وضع الأرجنتيني بنفس الخانة مع تشافي، أندريس إنييستا، وكارلس بويول بصفتهم أبناء للنادي ولذا يحق لهم التحكم في مصيرهم ومن هنا البند الخاص بالرحيل مجاناً.

جيرارد بيكيه الذي هو الآخر يبدو على أعتاب الرحيل أكد المعلومة في نفس التوقيد مع "كادينا سير" عندما ذكر أنه يعلم أن شرط رحيل ميسي حقيقي وانه استحق التحكم في حسم مصيره.

آخر الأنباء تشير إلى أن ميسي قد يلجأ للتفاوض بشكل مباشر مع الإدارة من أجل التوصل لحل وسط يسمح له بالمغادرة بأفضل شكل ممكن.