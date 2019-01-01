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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

تزايد فرص رونالدو في اللحاق بمواجهة أياكس

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رونالدو غاب عن لقاءات يوفنتوس الأخيرة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

حملت آخر التقارير أخباراً سعيدة لجماهير يوفنتوس بعد الإعلان عن قرب تعافي نجمه كريستيانو رونالدو وإمكانية لحاقه بمباراة أياكس بدوري الأبطال.

وغاب رونالدو عن آخر لقاءين ليوفنتوس في بطولة الدوري بداعي الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا قبل أسبوعين.

وذكرت "لاجازيتا" أن الكشف الطبي الأثنين الماضي أظهر عدم وجود ضرر في الألياف العضلية لرونالدو بموقع الإصابة.

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وأفاد التقرير أن العمل الفردي المستمر والبرنامج الموضوع من قبل المعد البدني خافيير سانتا ماريا الذي أتى معه من ريال مدريد ساعد على سرعة تعافيه.

وأشارت الصحيفة أن رونالدو قد يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة ميلان مساء السبت ولكن لم يتم المخاطرة به وسيتم الاحتفاظ به لقمة دوري الأبطال أمام أياكس.

ويحل يوفنتوس ضيفاً على أياكس في ملعب "يوهان كرويف أرينا" الأربعاء المقبل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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