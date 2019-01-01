تزايد فرص رونالدو في اللحاق بمواجهة أياكس

رونالدو غاب عن لقاءات يوفنتوس الأخيرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حملت آخر التقارير أخباراً سعيدة لجماهير يوفنتوس بعد الإعلان عن قرب تعافي نجمه كريستيانو رونالدو وإمكانية لحاقه بمباراة أياكس بدوري الأبطال.

وغاب رونالدو عن آخر لقاءين ليوفنتوس في بطولة الدوري بداعي الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا قبل أسبوعين.

وذكرت "لاجازيتا" أن الكشف الطبي الأثنين الماضي أظهر عدم وجود ضرر في الألياف العضلية لرونالدو بموقع الإصابة.

صلاح يتجاوز ميسي ورونالدو خارج التصنيف في قائمة الأغلى بكل فريق

هذا الهدف يكون أجمل في كل مرة تشاهده!😳pic.twitter.com/mLNPcUwRXw — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

بيرلو وإبراهيموفيتش ولاعبون ارتدوا قميص ميلان ويوفنتوس

وأفاد التقرير أن العمل الفردي المستمر والبرنامج الموضوع من قبل المعد البدني خافيير سانتا ماريا الذي أتى معه من ريال مدريد ساعد على سرعة تعافيه.

وأشارت الصحيفة أن رونالدو قد يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة ميلان مساء السبت ولكن لم يتم المخاطرة به وسيتم الاحتفاظ به لقمة دوري الأبطال أمام أياكس.

ويحل يوفنتوس ضيفاً على أياكس في ملعب "يوهان كرويف أرينا" الأربعاء المقبل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.