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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

تزامنًا مع مماطلات واندا.. أرقام إيكاردي السلبية تتصدر المشهد في إنتر

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قلق في إنتر ميلان من تراجع أرقام إيكاردي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أثارت الأرقام السلبية للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة، خاصة وأنها تأتي تزامنًا مع مماطلته في تجديد عقده.

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وكان إنتر ميلان قد تعادل سلبيًا مع ضيفه ساسولو أمس السبت، في المواجهة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

وظهر إيكاردي بوجه شاحب أمام ساسولو، تمامًا كما ظهر في المباريات الأخيرة أمام إيمبولي ونابولي وكييفو فيرونا، مواصلًا صيامه عن التهديف.

ويعود آخر هدف لإيكاردي إلى أواخر أكتوبر الماضي، حين سجل هدف الفوز للنيراتزوري على باليرمو من ركلة جزاء على ملعب جيوسيبي مياتزا.

وانتقد الكثيرون من جمهور إيطاليا المردود الذي يقدمه إيكاردي في الآونة الأخيرة، حيث فسر البعض ذلك بأنه من الممكن أن يكون مقصودًا نتيجة الخلافات الأخيرة بينه وبين إدارة النادي.

يذكر أن واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله قد صرحت منذ أيام قليلة أن كل شيء أصبح على مايرام، وأن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل جيد.  

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