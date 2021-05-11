تريم: مصطفى محمد أهم من أشياء كثيرة .. واللاعب يوضح تطورات إصابته

مصطفى محمد يواصل تألقه في الدوري التركي

كشف مصطفى محمد نجم جلطة سراي التركي ومنتخب مصر، ومدربه فاتح تريم، عن تفاصيل إصرار الأخير على تسديد ركلة الجزاء التي تم إعادتها في لقاء فريقه أمام دينيزليسبور.

مصطفى محمد أحرز هدفين في فوز فريقه على دينيزليسبور بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة قبل الأخيرة في الدوري التركي الممتاز، وأحرز هدفه الأول في اللقاء من ركلة جزاء أعيدت بسبب دخول أحد اللاعبين منطقة الجزاء مبكرًا.

ثقة فاتح تريم في مصطفى محمد

قال مصطفى محمد عقب اللقاء في تصريحات صحفية: "أصدقائي أبلغونني قبل إعادة ركلة الجزاء أنه من الممكن أن لا يكون لي حظًا في التسجيل اليوم، وكان علي ألا أضيع ركلة الجزاء".

وأضاف: "ثقة مدربي فاتح تريم وإصراره على تنفيذها مرة أخرى كان شيئًا رائعًا وليس من المهم أن أسجل، ولكن الأهم أن يفوز فريقي في كل مباراة".

ما تطورات إصابة مصطفى محمد

مصطفى محمد تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال لقاء فريقه أمام بشكتاش في الجولة الماضية، والتي فاز بها فريق اللاعب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأوضح مصطفى خلال حديثه تطورات الإصابة قائلًا: "قدمي مازالت تؤلمني من الإصابة، لكنني كان علي مساعدة الفريق في تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف".

إصرار فاتح تريم على تسديد مصطفى محمد ركلة الجزاء

كشف فاتح تريك خلال حديثه في تصريحات صحفية عقب الفوز، سر إصراره على تنفيذ مصطفى محمد لركلة الجزاء المهدرة بعد قرار تقنية الفيديو بإعادتها مرة أخرى.

وقال تريم في تصريحاته: "نعم أصريت على تنفيذ مصطفى محمد لركلة الجزاء مرة أخرى، لأنني أفضل فقدان ركلة الجزاء عن فقدان اللاعبين، عدم خسارة مصطفى محمد أفضل من أشياء كثيرة".

طريق مصطفى محمد للتتويج بالدوري التركي

تحدث فاتح تريم المدير الفني لجلطة سراي التركي، عن المنافسة على الدوري التركي خلال الجولة الأخيرة، وخطة الحصول على اللقب في ظل المنافسة القوية مع بيشكتاش.

وأضاف تريم خلال تصريحاته: "نحن في دوري من الممكن أن يحدث أي شيء، سنحاول الفوز في اللقاء المقبل وبعدد كبير من الأهداف للتتويج باللقب".

جلطة سراي يتساوى مع بيشكتاش في صدارة الدوري التركي برصيد 81 نقطة، ويسبق الأخير فريق مصطفى محمد بفارق هدفين، حيث ستكون المنافسة مشتعلة خلال الجولة الأخيرة.

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