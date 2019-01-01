أبوتريكة يوجه رسالة تهنئة للجزائر عقب الفوز بأمم إفريقيا

اللقب الثاني في تاريخ الجزائر

وجه محمد أبوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة تهنئة للمنتخب الجزائري عقب فوزه بكأس الأمم الإفريقية 2019.

الجزائر تفوقت على السنغال للمرة الثانية في المسابقة، عقب الفوز بهدف مقابل لاشيء سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من النهائي.

تريكة كتب عبر حسابه على موقع "تويتر":"وختامها مبروك لمنتخب الجزائر على بطولة الأمم الإفريقية".

وختامها جزائر ...مبروك لمنتخب الجزائر على بطولة كأس الأمم الافريقية لقب مستحق عن جدارة ...ومبروك لمصر تنظيم ممتاز واستضافة أكثر من رائعة — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) July 19, 2019

وأضاف:"لقب مستحق عن جدارة ومبروك لمصر تنظيم ممتاز واستضافة أكثر من رائعة".

ويعتبر هذا اللقب هو الثاني لمنتخب الجزائر، حيث سبق وأن حصل على الكان في نسخة 1990.

ريفالدو: باريس سان جيرمان يمكنه استرداد قيمة نيمار

جوارديولا يحرم ريال مدريد من مبابي ويمهد طريق برشلونة لضم نيمار

يذكر أن الجماهير الجزائرية الحاضرة لمباريات فريقه بالكان، سبق وأن هتفت لتريكة خلال مباريات البطولة أكثر من مرة.