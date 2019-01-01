تريساكو: الجولة الـ13 كاملة بإدارة تحكيم سعودي

الحكم المحلي يعود للدوري السعودي بعد غياب

أكد الإسباني فرناندو تريساكو؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الحكم السعودي سيعود لإدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الـ13.

الإسباني أكد منذ توليه المسؤولية في الموسم الجاري أن هدفه هو عودة الحكام المحليين لإدارة المباريات من جديد، عاقدًا عدة جلسات ودورات تدريبية، لتدريبهم على استخدام تقنية الفيديو.

وقال تريساكو، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "الحكام السعوديون سيعودون لقيادة المباريات بدايةً من الجولة الـ13، جميع مباريات هذه الجولة ستُدار من قبل السعوديين".

صحيفة "الشرق الأوسط" كانت قد كشفت منذ أسابيع عن معاناة الاتحاد السعودي لكرة القدم من أزمة مالية كبيرة، بسبب تكاليف استقدام الحكام الأجانب.

وبلغت تكلفة الأجانب في الموسم الماضي 50 مليون ريال، بجانب 29 ألف ريال لغرف تقنية الفيديو، وهو ما ممثل عبئًا كبيرًا على اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

يذكر أنه حتى الآن لُعبت تسع جولات من دوري المحترفين السعودي، اقتسم خلالها الهلال والنصر صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيهم، وإن كان الزعيم يتفوق بفارق الأهداف.