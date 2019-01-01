تريزيجيه يقود مصر للانتصار بافتتاح أمم إفريقيا على زيمبابوي

مصر تتصدر المجموعة الأولى بثلاث نقاط

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق منتخب مصر، الفوز على نظيره زيمبابوي بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة في مصر.

تصدى حارس مرمى زيمبابوي لفرصتين للمهاجم مروان محسن، بالدقيقة الثانية من زمن المباراة، ليحول الكرة إلى ركلة ركنية مرتين.

جملة رائعة بدأها محمد صلاح، بالتعاون مع مروان محسن، الذي مرر الكرة إلى عبد الله السعيد الذي سدد الكرة، ليتصدى لها حارس زيمبابوي بالدقيقة الثامنة.

موسولا لاعب منتخب زيمبابوي، سدد كرة صاروخية أرضية، تصدى لها محمود علاء، مدافع مصر ببراعة.

♛♪ ذهب 💛👮



تريزيجية سجل على طريقته المفضلة 💫pic.twitter.com/VeFhvnanC6#إفريقيا_مع_جول — جول مصر (@goaleg) June 21, 2019

أنقذ محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، مرمى الفراعنة من هدف محقق، بالدقيقة 37 من زمن المباراة، بعد انفراد للاعب خاما بليات.

أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لمنتخب مصر، بعد مراوغة مدافعي زيمبابوي، ليسدد الكرة في المرمى، بالدقيقة 41.

تسديدة صاروخية من تريزيجيه في الدقيقة 49 من زمن المباراة، تصدى لها ببراعة حارس مرمى زيمبابوي.

واصل سيماندا حارس مرمى زيمبابوي تألقه، وتصدى لتصويبة خطيرة من محمد صلاح، بالدقيقة 67، بعد تمريرة رائعة من محمود تريزيجيه.

وأنقذ حارس مرمى زيمبابوي تسديدة خطيرة لعبها محمد صلاح، بعد انفراد جاء من تمريرة لوليد سليمان.

وبذلك يحصل منتخب مصر على أول 3 نقاط في البطولة القارية، متصدرًا للمجموعة الأولى، قبل مواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية، والمقرر لها غدٍ السبت.