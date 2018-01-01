تريزيجيه باقٍ في قاسم باشا حتى 2021

المحترف المصري كان قريبًا من الرحيل في الصيف الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر نادي قاسم باشا التركي؛ المحترف في صفوفه المصري محمود حسن "تريزيجيه"؛ الجناح الأيسر، بيانًا رسميًا لتوضيح مصير لاعبيه قبل الميركاتو الشتوي المقبل.

المحترف المصري كان قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي التركي في الصيف الماضي في ظل تلقيه أكثر من عرض من إنتر ميلان وبارما الإيطاليين وغيرها، بجانب إجرائه الكشف الطبي في سلافيا براج التشيكي، إلا أنه بقى في النهاية بقاسم باشا.

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وأكد مسؤولو قاسم باشا في بيان رسمي أنه تم الاتفاق مع كافة لاعبي الفريق للبقاء بالنادي حتى عام 2021، موضحًا أن القرار جاء في ظل كونه الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف بالموسم الجاري، وانتظار الجمهور للاعبين لتقديم كرة قدم أفضل في المرحلة المقبلة.

ويحتل رفاق تريزيجيه المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة، بفارق سبع نقاط عن باشاك شهير، صاحب الصدارة، وسجل لاعبه 31 هدفًا خلال 15 مباراة، كأقوى خط هجوم.

تريزيجيه عقده ممتد مع قاسم باشا حتى عام 2021، بعدما انضم له على سبيل الإعارة في صيف 2017 قادمًا من أندرلخت البلجيكي قبل أن يشتريه النادي التركي نهائيًا في صيف 2018.

وشارك صاحب الـ24 عامًا مع فريقه الموسم الجاري في 15 مباراة، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع مثلهم.